La disputa por el INAI

Este jueves, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) entra a una nueva era, cuando sus integrantes elijan a la persona que dirigirá los destinos de este organismo durante los próximos tres años.

Hasta hace unas semanas existía un consenso para que el comisionado Óscar Guerra asumiera la presidencia, pero de eso no hay certeza hoy en día.

Una cadena de errores, malos cálculos políticos y desplantes con algunos actores de la vida pública lo han alejado de esa posibilidad, y la comisionada Blanca Lilia Ibarra es quien se perfila para sustituir en la presidencia a Francisco Javier Acuña. A este proceso de sucesión, sin embargo, le ha antecedido una serie de negociaciones, acuerdos e intrigas, dentro y fuera del organismo.

El periodo de Acuña en la presidencia concluía el 12 de mayo, pero fue extendido hasta diciembre como consecuencia de la emergencia sanitaria. Este tiempo extra sirvió para que algunos de sus colegas hicieran hasta lo imposible para llegar. Ahí está el caso del comisionado Guerra, quien aprovechó su pasado “perredista” y su cercanía con miembros distinguidos de la 4T, como Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, para buscar su nominación.

Hasta donde se sabe, de los siete comisionados existentes, cuenta con el respaldo de Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá, quienes junto con él logran los tres votos suficientes para ir a una segunda vuelta en la elección de presidente. Y es que, de acuerdo con el reglamento interno, en la primera vuelta de la elección gana el o la candidata que logre 5 votos. De no ser así, se van a una segunda ronda, en la que resulta vencedor quien tenga la mayoría simple. En el caso de la comisionada Ibarra, la candidata con más posibilidades, van con ella sus colegas Josefina Román y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. En términos estrictos, existe un empate técnico y el voto de calidad lo tendría el actual presidente, pero en la primera ronda no será necesario, porque irán a una segunda votación. Ahí es donde se determina quién de los dos obtiene más votos, aunque como parte de los cabildeos previos, me dicen que Ibarra logró la simpatía de la 4T gracias a las alianzas que, en su momento, hizo con el PRI, el PAN y un grupo empresarial afín a López Obrador. Eso, me adelantan, fue suficiente para que logre arrebatar de las manos la presidencia del INAI a Óscar Guerra, cosa que está por verse este jueves.

***

Autoridades mexicanas investigan a la empresa española Mediapro, debido a que está en la mira de los gobiernos de otros países por presuntos actos de corrupción y busca incursionar en el negocio del futbol en México. Me dicen que la firma, dirigida por Jaume Roures, busca cerrar esta semana un acuerdo comercial con una importante cadena de televisión deportiva en nuestro país, y no se sabe si el IFT tiene conocimiento de esto.

***

