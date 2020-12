"Pero sigue siendo el rey"

Sea cuarEterna o no, el fin de año se vuelve de locos durante las primeras semanas. Esto provoca que en diciembre suba el número de decesos por infarto en el hospital, aunque en enero hay más número de infartados que afortunadamente no pierden la vida.

Cálmense, ya los expertazos del CitiBanamex pronosticaron que el PIB de México crecerá el año entrante 3.5 por ciento... comparado con el -18 por ciento que algunos llegaron a vaticinar al más puro estilo Monhi Vidente, pues “aunque el futuro ya no es como antes”, pinta mucho mejor. Tras el informe aseguran que mi AMLO “sigue contando con 61 por ciento o hasta 71 por ciento de aprobación” (como dice ENKOLL), el otro 37 por ciento hace mucho ruido y estos pleitos se han colado incluso a las casas, provocando zafarranchos de sobremesa, en los domingos ya no tan familiares de cuarentena.

Según De las Heras DEMOTECNIA, Andrés Manuel sigue siendo, para el público: sincero, cercano y con liderazgo. Según Spin, en 500 mañaneras nunca se ha sentado, ni ha tomado agua. Y éso que nadie puede negar que es un ejercicio muy rudo, no sólo porque le vaya salir “vena várice”, sino por el desgaste de la figura presidencial.

Y como estamos en una época, que Zepeda Patterson califica como la era “¡no del vaso medio lleno ni medio vacío... sino de dudar que existen el agua e incluso el vaso!”. La gente a quien le habla la 4T y que es más de la mitad de la población, esos a los que normalmente no volteaban a ver en otros sexenios, más que para pedirles su voto y regalarles un tinaco... ese montonal de la población está viendo en mi cabecita de algodón, si no a un ser humano lleno de virtudes y defectos, con atinos y carencias, mira la respuesta de muchos años de ser invisibles.

El que se pueda comer diario, e incluso irse de vacaciones no tendría que provocarnos la ceguera de no voltear a ver la realidad de otros tantos millones de personas que no tienen qué llevarse a la boca. Y que en estos dos años de gobierno por lo menos se les ha acercado un poco el alimento. Dicen que por esta pandemia habrá 10 millones más de pobres, bue’...no me quiero ni imaginar qué número tendríamos si los gobernantes fueran el Copetes, el General Borolas o el Vicentillo.

En serio yo te pregunto a ti y a quienes siguen creyéndole al PRI o al PAN asegurando que “en una situación como la actual, ellos podrían estar haciéndolo mejor”. ¿De verdad son desmemoriados? ¿O se meten tanta mota que en serio se les borra el cassette? Chiales.

Se destapó el huachicol, aunque claro no se ha podido acabar con éste. Se redujeron los gastos del lujo de los funcionarios. A lo mejor sacrificaron buenos proyectos en aras de acabar con todo lo que estaba podrido en fideicomisos, Asociaciones Civiles, factureras o guarderías. Ojalá hubiera tiempo para espulgar una por una y salvar las verdaderamente rescatables. Pero no habría burocracia que alcanzase.

¿O quién dice yo?

