A Marisol González ¡la pusieron como lazo de cochino!

Andrea Rodríguez, la nueva responsable de producir 'Hoy' sermoneó fuertemente a Marisol González por hacer trampa en el juego de nombre 'Ya te cargo el payaso'. Con dureza la productora reprendió a la exreina de belleza después de enterarse que a base de artimañas consiguió las respuestas correctas de las preguntas que le harían en el juego antes mencionado. En resumen, Marisol quiso evitar que se la cargara el payaso, pero al final de cuentas ¡por embustera! la fregada sí se la cargó.

SE COCINA NUEVO PROGRAMA

En Heraldo Televisión (Canal 10 de t.v. abierta) están planificando un programa muy similar a 'Miembros al Aire' (cuyos integrantes son Raúl Araiza, Eduardo Santamarina, Mauricio Mancera, Paul Stanley y Jorge el 'Burro' Van Rankin). Los candidatos a formar parte de 'Miembros al Aire' versión Heraldo Televisión son: Mauricio Barcelata, Reynaldo Rossano, Alfonso Vera, Manuel Zamacona y Enrique Alcocer.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Sergio Sarmiento, titular junto con Guadalupe Juárez del noticiario 'Sergio y Lupita' (Heraldo Radio | 98.5 FM), está de luto. Y es que su madre falleció el pasado 25 de diciembre. Repose en paz doña Violeta Fernández de Lara.

ROSTROS 2020 ¡FORMIDABLE!

Me gustó tanto el especial 'Rostros 2020' que ayer presentó Jorge Zarza por Azteca Uno que volví a verlo en la opción de -2 horas. Dicho programa hizo un repaso por les personajes y las noticias que ocuparon los titulares del año que está expirando. El guion fue formidable y la conducción de él no tiene reproche. Una vez más Jorge Zarza dio muestra de la maestría y oficio que tiene como periodista. Ojalá las y los imberbes titulares de los telediarios 'Hechos AM Primera Línea', 'Hechos AM' y 'Hechos Aquí Entre Nos' le aprendieran al susodicho. Y es que aunque en Fuerza Informativa Azteca no lo reconozcan, deben estarse dando de topes por haberlo quitado a él para poner a «sangre joven» ¡que lo único que ha conseguido es hundir los ratings hasta el suelo!

*¡QUÉ CAGADA!^

Joel O'Farrili la cagó ¡y gacho! Sí, el colaborador del programa 'Fórmula Dominical' (TeleFórmula) dijo ahí "el especial de Televisa de Año Nuevo se llama '12 Uvas 12 Deseos' y va a conducirlo Tania Rincón". ¡¡FALSO!! Dicho programa lleva por nombre 'Mi Propósito 2021' y lo conducen Odalys Ramírez y Raúl Araiza.

SERÉ BREVE

La periodista está embarazada y va a ser mamá, por vez primera, en mayo próximo. ¡поздравления! ¡Pozdravleniya!

SERÉ BREVE BIS

Por un momento pensé que al pavo le agregaría su chafísima proteína.



Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. Dile NO a los desechables de plástico y unicel.

