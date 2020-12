El reencuentro de Clooney y Bichir

George Clooney se volvió a sentar en la silla de director para hacer Cielo de Medianoche, filme que también protagoniza, comparte créditos con Demián Bichir y el cual podría colocar a ambos actores de nueva cuenta de camino al Oscar.

Recuerdo perfecto ese año como si hubiera sido ayer. Fue en 2012, yo conducía por primera vez la red carpet del Oscar para Azteca. Un nervio tremendo recorría todo mi cuerpo aunado a lo mal que me sentía por el terrible peinado que me hicieron ese día. No estaba cómoda, hasta que decidí dejar de lado todas las cuestiones superficiales para concentrarme en lo que mejor se hacer: entrevistar. Y así fue. Ese año, estaban nominadas las estrellas más grandes del cine. En la categoría de mejor actor competían nada más Gary Oldman, Jean Dujardin, Brad Pitt, George Clooney y Demián Bichir, quien también experimentaba su primera vez en los premios de la Academia. Todo salió de maravilla incluyendo que Clooney me rescató de caer de espaldas a la alfombra roja y cometer el oso más grande de mi vida, pues estiró su brazo para detenerme mientras yo me desbalanceaba. Si de por si ya era uno de mis favoritos de Hollywood, ese día se consagró.

Y es que George Clooney no solo es un hombre muy atractivo y simpático, es amable, inteligente, generoso y humilde, características en las que cada periodista que lo ha entrevistado, coincide, y no solo los colegas del gremio, también los actores que han trabajado con él. Este es el caso de Demián Bichir, quien prácticamente conoció a Clooney ese día durante la gala del Oscar en donde se hicieron la promesa de trabajar juntos y así fue. Ocho años después, hoy estrenan el filme Cielo de Medianoche, cinta en la que el actor mexicano se puso a las órdenes de George Clooney como director. En entrevista con su servidora Demián recordó esa noche mágica en 2012 y reconoció también el talento de un hombre como Clooney: “Yo estoy muy orgulloso de esta película porque es lo que sueña cualquier actor, trabajar con pesos pesados, pero tener la fortuna de encontrarme con Clooney, ahora como director pues reafirma lo que yo ya sabía,lo que conocí de él cuando estuvimos en esa temporada de premios, que los grandes artistas son los más sencillos y los más cariñosos, pero sobre todo claros.”

Por su parte Clooney reconoció también el talento de Demián Bichir a quien convirtió en un heroico astronauta en este filme de ciencia ficción, en el que además tuvo que pedir consejo de Alfonso Cuarón, después de que el cineasta mexicano lo dirigió en Gravity en 2013. Honestamente la película tiene muchos momentos que me recordaron brutalmente a la cinta de Cuarón y ya que tenía a Clooney literalmente metido en mi casa a través de zoom, aproveché para preguntarle qué tanto se inspiró del trabajo direccional del mexicano para hacer Cielo de Medianoche: “Alfonso me enseñó muchas cosas cuando trabajé con él, como por ejemplo filmar en este tipo de ambientes, muchas de las cuestiones tecnológicas que ninguno de los dos conocíamos en ese tiempo, entendiendo que muchas de las cosas las tuvo que inventar mientras se estaban haciendo. Así es que él me enseñó muchas cosas que debía evitar y me dio muchas ideas que me podían ayudar, pero más que nada, él es un gran director y trabajar con él te enseña el amor por el cine y la forma de contar historias.”

Ya entrando un poco más de lleno en la trama de Cielo de Medianoche, película estrenada en Netflix este fin de semana, relata la historia apocalíptica de un científico que vive solo en él Ártico tratando de evitar que una nave y su tripulación de astronautas regrese a la Tierra que se encuentra en peligro de extinción. Sin duda alguna, una película dirigida con mucha elegancia, con un ritmo que va de menos a más y que no solo se convierte en un filme más de ciencia ficción, pues es de esas historias que puedes ir pelando como cebollita e ir descubriendo lo qué hay en cada capa y lo que yo me encontré, fue un drama que casualmente está ubicado en el espacio que expone los sacrificios que a veces tenemos que hacer para lograr nuestros sueños.

En la cinta que podría ser nominada al Oscar, actúan también Felicity Jones, David Oyelowo y Kyle Chandler. Altamente recomendable, aunque aconsejo verla muy descansados porque al principio puede hacerse un poco lenta.

Por Linet Puente