A dos años de “gobierno”, México le quedó grande

Las ideas obsoletas de López Obrador no le permiten comprender el mundo, es por ello que la política exterior de México es cada día más penosa, pues nos ha colocado en posiciones incongruentes, ya que mientras defiende la “no intervención” en Venezuela, se inmiscuye en los asuntos internos de Bolivia participando activamente a favor del expresidente Evo Morales. Lo que es un hecho, es que el gobierno mexicano decidió aliarse con gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, dejando de lado la vocación democrática de nuestra nación.

En el multilateralismo internacional no hay una posición en la que México haya destacado, la única “victoria” es la elección como miembro no permanente del Consejo de Seguridad que se presentó desde administraciones anteriores. Tenemos una Cancillería cuyo titular está más ocupado en resolver los temas de política interna que en conducir las relaciones exteriores, lo que tiene como consecuencia seguir perdiendo presencia en el panorama internacional.

Este año la Cumbre del G20, que reúne a las 20 principales economías del mundo, que en conjunto representan 90% del Producto Interno Bruto, 80% del comercio internacional y dos terceras partes de la población mundial, se celebró de forma digital debido a la pandemia. En su intervención, los líderes mundiales se posicionaron a favor de estrategias conjuntas para combatir la pandemia, pero López Obrador llevó su discurso populista para compartirlo a nivel mundial.

Invitó a los mandatarios de las principales potencias mundiales a no decretar cuarentenas porque “nada por la fuerza, todo por la razón” y a no rescatar a las empresas, sino a darle dinero en efectivo a los pobres, dos elementos que han constituido su “estrategia” para combatir la pandemia que ha dado tan pésimos resultados, que hoy México es el cuarto país con más fallecimientos a nivel mundial.

La participación de nuestro país en un foro tan destacado le debería permitir ser reconocido como un actor relevante del panorama internacional, no exponer los patéticos resultados de un gobierno evidentemente rebasado. Nuestro país está debilitado por una crisis sanitaria y económica que no tiene precedente alguno, pero el Presidente prefiere dictar un sermón con temas que no hacen ningún sentido en un foro del tamaño del G20.

Es tiempo de que López Obrador empiece a actuar como un Jefe de Estado, que deje de utilizar los foros internacionales como escenarios de una campaña electoral barata que a nadie le importa y se dé cuenta de que la mejor política interior es una buena política exterior que defienda los intereses de los mexicanos en el mundo.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

COLABORADORA EDITORIAL