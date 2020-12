En nuestras narices

Perdóneme que le diga, pero usted puede ser uno de los que andábamos comiendo camote mientras lo importante, pasaba frente a nuestras narices.

Primero, por el revuelo de las vacunas y que precisamente aquí El Heraldo de México nos abrió los ojos acerca del por qué la reticencia del gobierno mexicano en hacer negocios con la vacuna rusa Sputnik, y que no era ninguna lealtad política con Estados Unidos, sino el simple hecho de que hay que mantenerse sobrios 42 días después de la segunda dosis y éso sinceramente, sería peor que pedirnos el encierro a piedra y lodo otros nueve meses!!!

Al momento de cerrar esta columna, ya prácticamente era un hecho la aprobación de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a la vacuna de Pfizer, por lo que ya nomás falta conectar los megacongeladores del Ejército para trasladar las mentadas vacunas.

Me preocupa cómo las subirán seis horas de terracería hasta la cima de la montaña de Guerrero. Ahí sí, ni en carrito de paletas, hielera para chelas en Caleta o con un sardo haciéndoles aire con un soplador para anafre... pero dejémosle esos mínimos detalles a los especialistas.

Y ahí andaban que si pedían que nomás que acaben de juzgar a García Luna allá del otro lado, a ver si nos lo regresan.

O que si la Fiscalía General de la República (FGR) había pedido a un juez acusar de traición a la patria al tal Videgaray y de paso embarraran a Peña Nieto por desviarles una lanota (teniendo en cuenta que la traición a la patria todavía se castiga con la pena de muerte, aunque esté en desuso).

Y que luego mi mamá dijo que siempre no, que porque el juez les dijo: “Ora me lo prueban y me lo sostienen”.

Ahí seguimos mirando puro boxeo de sombra cuándo los más canijo, sí está en la FGR, pero… por su intención de lavarse las manos y pintarse de colores en el tema de las desapariciones forzadas de seres humanos.

Y es que la FGR tiene una propuesta de reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General.

Actualmente, la gente de la FGR está incluida en el SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, que por mandato de ley, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada les ordena básicamente realizar las investigaciones: armar bases de datos nacionales de personas sin vida y no identificadas, fosas, exhumaciones.

Colaborar (pero en serio) con las varias instituciones nacionales e internacionales para investigar esas desapariciones haciendo cateos, intervenciones telefónicas, georreferencia, etc.

Y si ya de por sí tienen que andar removiendo tierra y encontrando huesos las madres de las víctimas, ahora sí… las autoridades indicadas se podrán hacer omisas (o weyes) pero sin culpas.

Y otro punto básico es que ningún organismo internacional tendrá voz ni voto en su accionar.

Y aquí es donde creemos que hay un caballito de Troya, porque justo pareciera que quieren desestabilizar a mi Andrés Manuel López Obrador, ya que él había solicitado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su opinión e intervención en el montonal de desapariciones que nos legaron sexenios pasados.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA