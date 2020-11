Rosario no acusará a Videgaray

Muchos se aceleraron. Algunos se frotaban las manos. Otros se fueron con la finta. Esta columna puede confirmar que la extitular de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto no señalará ni al expresidente, ni a Luis Videgaray, a quien más de uno —incluido él, que apenas el martes pasado emitió un comunicado deslindándose de cualquier posible acusación— veía implicado por Rosario Robles.

De hecho, contrario a lo que la ola mediática anuncia, la exsecretaria suscribe cada palabra de lo escrito y difundido ese día en redes por quien fuera canciller y secretario de Hacienda en el sexenio anterior: “no tiene nada que ver”. Nos deja saber que no habrá acusación contra él por el caso de la Estafa Maestra, pues Videgaray no fue su superior jerárquico y jamás le giró instrucciones.

Así como Videgaray puede respirar tranquilo, también puede hacerlo José Antonio Meade. No habrá señalamientos de Robles que pudieran implicarlo, ni durante su paso por el sexenio pasado, ni en el trayecto de la campaña presidencial. Entre lo que dirá para acogerse al criterio de oportunidad e intentar convertirse en “testigo colaborador”, no aparecerán esos nombres.

•••

Rosario se siente sola y acorralada. No tiene dinero. Sus cuentas, con menos de 100 mil pesos, están congeladas. Batalla para poder pagar a sus abogados, vende cuadros para hacerlo, y su proceso se ha convertido en una pesada losa que cargar. Lo hace sin el acompañamiento de la mayoría de sus excolaboradores, mucho menos de quienes fueran sus compañeros de gabinete.

No va a mentir. Lo ha dicho una y otra vez. Ni siquiera para librar la cárcel, se sostiene. Eso sí, en su círculo más cercano nos aseguran que si le quieren “hacer decir que hubo una Estafa Maestra, no lo conseguirán… no la hubo”. Que alguien haya mal utilizado dinero, puede ser, pero no un desvío sistematizado, asevera.

Pero si no apuntará hacia Peña Nieto ni Videgaray, ¿contra quién sí irá?, ¿a quién sí señalará?, ¿a quiénes sí acusará?, ¿y de qué?.

Robles sabe que le han buscado dinero hasta por debajo de las piedras, pero nada le han encontrado. Sabe también que, para ser “testigo colaborador”, deberá decir nombres. Los dirá, pero en su momento. Con la FGR no hay nada. No aún. Ni Rosario ni sus abogados han establecido conversaciones formales, mucho menos tienen un acuerdo con la Fiscalía. Quienes afirmen conocer qué negocia, qué pactará, qué ha declarado y contra quién ha declarado, mienten. Sus cartas todavía no están sobre la mesa. Lo que sí es un hecho es su decisión tomada: no salpicará ni a Peña, ni a Videgaray, ni a Meade.

•••

Off the record: Buena parte del enredo y rumores fueron cortesía de su propia defensa, que se fue por la libre. La exsecretaria tuvo que pedirles a sus abogados no declarar más; ponerse de acuerdo, definir la estrategia jurídica, comenzar el acercamiento con la FGR y, por ahora, no hablar más con la prensa.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN