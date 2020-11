Clínicas y hospitales públicos de “primer mundo” (26)

Amable lector: Justo como lo hemos señalado, la negligencia médica persiste y seguirá persistiendo, ya sea por falta de capacitación y actualización permanente de los profesionales de la salud, de equipos y servicios médico-sanitarios suficientes y eficientes, o por irresponsabilidad inclusive, la cuestión es que, lamentablemente, “los errores médicos” se siguen cometiendo. Y uno más de esos terribles casos acaba de ocurrir en el estado de Puebla. Con la anuencia de los directivos del diario El Sol de México, y de su filial El Sol de Puebla, el periódico en el que fue publicado el lamentable suceso, transcribimos íntegramente esa importante información periodística. Este es el Texto:

. - En labor de parto y en el límite del período de gestación, Marielena de 31 años de edad y su bebé perdieron la vida el pasado 29 de octubre en una clínica particular del municipio de Guadalupe Victoria, a la que fue ingresada luego de acudir al Hospital Integral, en donde no había equipo para hacerle un ultrasonido. Sus familiares acusan una presunta negligencia del nosocomio privado y exigen la investigación del caso. Zenón Loaiza Bouchant delata que su hermana salió de su casa la mañana del jueves en compañía de su madre, su esposo Marco Antonio y otros familiares rumbo al hospital público, toda vez que presentaba contracciones y estaba consciente de que los días de gestación de su primer bebé llegaban a término, sin embargo, en el nosocomio indicaron que aún no era tiempo del alumbramiento, pero que necesitaban un ultrasonido obstétrico, el cual no podían realizarle por carecer del equipo.

Los familiares decidieron llevarla al laboratorio más cercano a su domicilio, en donde ya había sido atendida meses atrás y le habían dicho que allí no podían atender los partos. Al ser sometida al estudio, a las 10, 52, le fue detectado un embarazo de postérmino de 41 semanas y que el líquido amniótico se encontraba ya disminuido, mismo que había sido ingerido por el pequeño. Hasta aquí la primera parte.

En relación al asunto de negligencia médica, de la que es señalado el Dr. Rodrigo Alberto Ceniceros, la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nos envían el siguiente escrito:- Estimado señor Alcalá, en atención a escrito de fecha 26 de octubre de 2020, mediante el cual solicita lo siguiente: “…El que suscribe: Diego Alcalá Ponce, colaborador de EL HERALDO DE MÉXICO, lo saluda cordialmente y solicita a usted, respetuosamente, responder el breve cuestionario adjunto a la presente…”(sic) Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que la presente solicitud, al ser considerada como una entrevista para un medio de comunicación, deberá ser turnada al área de Comunicación Social del IMSS, quien dará visto bueno a su cuestionario y lo turnará a las áreas involucradas para la atención de los puntos solicitados. Asimismo, le comento que esta Coordinación a mi cargo no está relacionada ni tiene a su cargo expedientes de personal ni contrataciones de Recursos Humanos, tal y como lo refiere los lineamientos internos de nuestra Normativa. Las atribuciones de esta Coordinación están contempladas en los numerales 8.1.5.3 al 8.1.5.3.4 del Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, asimismo, dichos datos son considerados personales y deben ser reservados por los sujetos obligados como es el caso del IMSS, por disposición de ley y su acceso a dicha información solo es de conformidad a la normatividad establecida para ello.

En referencia al punto “…Escrito dirigido a la Secretaría de la Función Pública…” (sic) Esta Coordinación se da por enterada y que dicho comunicado fue tramitado por usted ante la Secretaría de la Función Pública, quien es la autoridad competente en la materia, con atribuciones de investigación de conductas de servidores públicos, de manera oportuna, objetiva e imparcial, para indagar los hechos que originaron la queja. Atentamente: Dr. Efraín Arizmendi Uribe, Coordinador de las UMAE del IMSS. Continuará…

