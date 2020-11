Pemex, dinero bueno al malo. El capricho de convertir a un agrónomo en “petrolero”

PEMEX, cuya deuda financiera es “bono basura” para Moody’s & Fitch, acumula 115 mil millones de pesos recibidos de BBVA tan sólo este año y va por 4 mil millones más de Inbursa para “proyectos de inversión y refinanciamiento” de deuda, según datos de Hacienda. Lo grave del asunto es que no se ve por donde la paraestatal pueda lograr aumentar producción, ventas e ingresos en el corto plazo, por lo que sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo. Dicho en términos coloquiales, se sigue tirando dinero bueno al malo a la voz de: Mandos burocráticos, ¡cáiganse con su aguinaldo! Convertir a un agrónomo en petrolero por capricho, sigue siendo una apuesta perdida para México.

En la carrera de partidos y candidatos al gobierno de Querétaro, según más de una veintena de casas encuestadoras, la disputa estará entre el PAN y MORENA, en ese orden. Por el blanquiazul está a la cabeza el senador con licencia y empresario Mauricio Kuri González, le sigue Luis Bernardo Nava, el actual alcalde de la capital queretana y muy cercano al gobernador Francisco Domínguez, así como Marco Del Prete, Secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de ese estado. Por MORENA suenan el académico Gilberto Herrera Ruiz, senador con licencia y superdelegado de los programas federales en la entidad, el ex futbolista Adolfo Ríos que no es militante morenista pero se deja querer por varios partidos como el Verde Ecologista, que lo ve con buenos ojos para candidato y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien ya le dejaron en claro desde Palacio Nacional que no va. El PRI, muy lejos del corazón de los queretanos.

Como si no fuera suficiente haber rebasado el millón de contagios, 101 mil muertos y contando, el gobierno de la Ciudad de México se resiste a aplicar medidas que en otros países han dado resultados en la lucha contra el Coronavirus, como el uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos, la disolución de las fiestas privadas y la restricción de los eventos masivos como los de cada mes, el día 28, cuando miles de fieles abarrotan los templos donde se venera a San Judas. Por si fuera poco, frente a la tibieza del gobierno que tiene pánico a ser considerado como represor, ya reabrieron los comercios que operan dentro de las estaciones del metro y la administración de la Basílica de Guadalupe anunció que abrirá sus puertas a los millones de peregrinos que vendrán a contagiar y contagiarse los días 11 y 12 de diciembre. Para la curia, primero está el negocio aprovechando la debilidad gubernamental en la capital del país.

Con la novedad que al consejero jurídico del presidente López Obrador se le olvidó declarar que desde 2014 es dueño de un departamento en exclusiva y neoliberal zona de Manhattan, de 1.7 millones de dólares, que compró de un solo pago (!) y por el cual ha cubierto puntualmente los impuestos desde entonces. El inmueble está nada menos que en Park Avenue, en el Upper East Side, a cuadra y media de Central Park, pero nunca ha sido incluido en sus declaraciones patrimoniales. Como dijo el clásico, eso si es pa’ gente de dinero y deja en claro que efectivamente, los de la 4t no son iguales, la mayoría de los mexicanos sobrevive apenas al día.

