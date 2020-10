La Corte le quitó la jiribilla a consulta del presidente

Este jueves 8 concluye la encuesta que definirá al nuevo dirigente de Morena, y en la recta final no hay más que Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado, en una disputa en la que al ganador se le dará, junto con el presidente, el PODER de seleccionar y palomear candidatos a los más de 21 mil puestos en juego en la elección intermedia de 2021, la mayor de nuestra historia, en la que iremos a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, alcaldías y congresos locales, entre otros.

La encuesta de reconocimiento del INE la semana pasada arrojó que Porfirio (41.7%) aventajaba con 14.6% puntos a Delgado (27.1%), pero el Presidente ha dejado correr la competencia sin meter mano, y ya para el próximo lunes 12, HABEMUS DIRIGENCIA. Claro, la decisión no está exenta de impugnaciones y sombrerazos, porque el PODER y los RECURSOS en juego son ENORMES, y porque ganar la elección de 2021, pavimentará el camino a la grande, de 2024.

*A pesar de que seis de 11 ministros de la Corte aprobaron la innecesaria y costosa consulta para enjuiciar a ex presidentes, por fortuna cambiaron la rebuscada pregunta original por otro trabalenguas que envidiaría el mismísimo Cantinflas. Lo importante aquí es que la nueva pregunta, que NO podrá modificar el Presidente, nada tiene que ver con la original, que incluía el nombre completo de Andrés Manuel López Obrador y su cargo, así como los nombres y apellidos de los exmandatarios. La nueva pregunta, ya mutilada, no servirá como bandera de campaña, porque al hablar de “actores políticos” en general, abre la puerta al enjuiciamiento de personajes de la política actual pero, lo más importante, es que el nombre de AMLO NO ESTARÁ EN LAS BOLETAS DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN. La corte le mató la jiribilla. Parece que el perdedor en esta maniobra está en Palacio Nacional.

*En el contexto de la elección en Nuevo León, la cosa está que arde. Un grupo de empresarios neoloneses señalan que la 4t emprende una embestida en su contra, no así con el empresario Agustín Villarreal Budnik, a quien señalan de haber acordado con la diputada federal Tatiana Clouthier (que aspira a ser candidata al gobierno del estado), para definir detalles y apoyo a su candidatura. No olvidar que Villarreal está en el ojo de la opinión pública tras conocerse públicamente un conflicto legal con su hermano, a quien acusó de su secuestro. Ante ello, el grupo empresarial pide que los temas políticos no se vinculen con los empresariales.

*La autoestima de Alfonso Durazo no tiene límites. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, a pesar de tener al país en un charco de sangre, con un récord de homicidios dolosos de 59 mil 451 (97 diarios), que duplican los del mismo periodo de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no ha tenido empacho en hacer pública su intención de competir por el gobierno de Sonora. A juzgar por lo sucedido con los candidatos y hoy pésimos gobernadores de Morena —el partido de moda— en Veracruz y Puebla, el expriista y expanista Durazo Montaño tiene MUCHAS probabilidades de gobernar aquel pujante e industrioso estado.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

lctl