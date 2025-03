Claudia Sheinbaum niega que EU haya solicitado políticos mexicanos vinculados al narcotráfico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado la presentación de políticos mexicanos que están relacionados con el narcotráfico.

“No que tenga conocimiento”, aseguró la presidenta en la mañanera del pueblo de este viernes 7 de marzo en Palacio Nacional.

— “Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento?”, cuestionó la prensa.

FOTO: Heraldo de México

“Son decisiones que se toman, pero no por el gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos”, respondió al mencionar el caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

Incluso, la mandataria federal indicó que en la llamada que sostuvo el día de ayer con su homólogo estadounidense, Donald Trump no pudo externar la intolerancia que tiene el Gobierno de México con los narcotraficantes.

“Ayer en particular ya no hablamos de eso, yo se lo planteé en la tercera llamada porque ya lo habían publicado. lo que sí es un hecho es que si hay una negociación, un acuerdo , hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento”, dijo.

