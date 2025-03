Muere Diana al ser arrastrada 12 cuadras por ladrones de autos

Diana de la Cerda murió luego de que un par delincuentes la atropellaran y arrastraran su cuerpo durante 12 cuadras en Torreón, Coahuila.

De acuerdo con los hechos, el incidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas afuera de la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando la mujer de 44 años de edad presenció cómo dos sujetos a bordo de un taxi robaban la batería de su vehículo. En un intento por impedir el robo, la mujer se colocó frente al taxi en que los ladrones pretendían huir.

Sin embargo, el conductor del taxi, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, aceleró y atropelló a Diana, arrastrándola por 12 cuadras, matando a la mujer por las heridas producidas por el atropellamiento y el arrastre.

“Cuando yo llego la encuentro debajo del taxi, me quiero arrimar y los policías no me dejaron, yo les pido que me ayuden a voltear el carro para sacarla, pero ellos me dicen que no”, contó su hermano Jonathan Cerda tras llegar al lugar de los hechos.

Taxi en que fue arrastrada Diana. Foto: Imagen TV

Finalmente, los sujetos fueron detenidos en la intersección del Bulevar Diagonal Reforma y la Avenida Juárez, donde elementos de seguridad lograron interceptarlos. Testigos del hecho alertaron a las autoridades, permitiendo la detención de los presuntos responsables.

Detienen a los ladrones que mataron a Diana

Fueron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón quienes lograron la detención del conductor del taxi y su acompañante, identificados como Juan Ernesto "N" y José Roberto "N".

Los policías de tránsito detuvieron a los ladrones. En el círculo rojo, el cuerpo de Diana Foto: El Siglo

Tras la detención, se le aplicó a Juan Ernesto "N" una prueba de alcoholímetro, la cual arrojó un resultado de 1.37 grados de alcohol por aire espirado, confirmando que se encontraba en estado de ebriedad al momento del incidente.

El presunto responsable fue consignado al Ministerio Público (MP) y podría enfrentar cargos por homicidio doloso con motivo de un robo. Mientras tanto, su acompañante también será investigado para esclarecer su grado de participación en los hechos y determinar si enfrenta cargos adicionales.