CGU aprueba reformas administrativas planteadas por rectora electa Karla Planter

El pleno del Consejo General Universitario (CGU) en sesión extraordinaria aprobó la reformas administrativas planteadas por la rectora electa Karla Planter para eficientar las tareas de la Vicerectoría ejecutiva que estarán divididas en dos vicerectorías adjuntas, una dedicada a los temas académicos y los de orden administrativos.

"Además de agilizar los trámites lo que buscamos es justamente agrupar las funciones de acuerdo a su naturaleza, es decir, las que son de orden académico que estén en una vice rectoría adjunta académica; las que son de orden administrativo que estén en una vice rectoría adjunta", detalló Planter.

La rectora electa, Karla Planter. Foto: X Karla Planter (@KarlaPlanter1)

La reingeniería que plantea Planter es con el mínimo costo, sin nuevas plazas, destacó el Rector General, Ricardo Villanueva.

"La verdad es que como la plantea la rectora es sumamente económica esta reingeniería porque al final, digamos que lo que pasó a ser una coordinación general de investigación, hoy pasaría esa misma plaza casi a ser una vice rectoría, lo que nos cuesta esa vice rectoría es el diferencial de un sueldo de coordinador general a vice rector adjunto. Es muy poca la diferencia porque no se crean nuevas plazas, porque esta vice rectoría, según entiendo el tema, en la coordinación general de investigación entonces el costo es casi cero", señaló Villanueva.

Se ratificaron a varios funcionarios

También se determinó que Gustavo Cárdenas Cutiño, fuera ratificado por el CGU al frente de la Dirección de Finanzas de la UdeG.

El respeto y reconocimiento a sus antecesores es una de las características de la rectora electa. Foto: X Karla Planter (@KarlaPlanter1)

Ricardo Villanueva agradeció el trabajo de Cárdenas Cutiño durante su administración que le dio la certeza de mantener las finanzas sanas y poder exigir a la anterior administración estatal el presupuesto justo, previo a obtener el presupuesto constitucional.

Las y los consejeros le brindaron su respaldo para la nueva encomienda en el Gobierno Federal, y Mara Robles, consejera universitaria y quien se desempeñó como secretaria de Educación en la Ciudad de México durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, le comentó que tiene una gran encomienda.

"Quisiera dejarte una pequeña agenda para la tarea que vas a asumir. No se ha logrado la lejana meta de conseguir el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educación en nuestro país. Y que de ese ocho por ciento, el 2.5 por ciento se destine a educación superior, cultura, ciencia y tecnología. No hemos logrado ni acercarnos a los talones del promedio de la OCDE de cobertura para educación superior. No hemos logrado que la gratuidad constitucional no meta en severos problemas a las instituciones que antes obtenían recursos propios para ampliar su cobertura, por ejemplo en posgrado".

El compromiso de Villanueva es con el país

Al concluir con los mensajes de reconocimiento y agradecimiento, el rector general quien estará dejando su cargo el próximo 31 de marzo, expuso que no busca un cargo político sino servir al país.

"Si puedo poner mi granito de arena para transformar este país desde la educación, yo se lo dije una vez a ella -a la Presidenta- es que lo que no concibo es una transformación positiva de ningún país sin sus universidades, sin educación. Y si ella me invita a ser subsecretario de Educación Superior, puede ser que me haya escuchado y puede ser que yo pueda aportar a transformar este país positivamente junto con ella en este segundo piso”.

Finalmente dijo que él no es la persona ideal para ocupar cargos como el de gobernador de Jalisco.