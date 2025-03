“Escuchamos y resolvemos”: Brugada durante el Zócalo Ciudadano

Este martes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la edición número 21 del programa Zócalo Ciudadano, donde fueron recibidas un total de mil 114 solicitudes de servicios y peticiones personales de los habitantes de la capital. La actividad, realizada de la plancha del Zócalo, permitió a los vecinos expresar sus inquietudes y necesidades, mientras que los responsables de diversas dependencias del gobierno capitalino ofrecieron respuestas directas a los ciudadanos.

Durante la jornada, Clara Brugada atendió personalmente a 30 personas y sus familias, mostrando especial atención a los habitantes de pueblos originarios y a los residentes de unidades habitacionales. Uno de los testimonios más destacados fue el de Marina Estrada, quien expuso un tema relacionado con el autismo.

Estrada, quien fue recibida directamente por la jefa de Gobierno, expresó su agradecimiento por la atención pública que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado a través de este programa. Además, invitó a la ciudadanía a acercarse al Zócalo para resolver sus inquietudes.

“Estoy súper contenta de este modo de hacer las audiencias. He venido tres veces y las tres veces ha sido absolutamente fantástico. Me han llamado a mi casa, me han llamado a mi celular, me han enviado correos con las respuestas que vengo a buscar. Le agradezco mucho”, señaló Estrada.