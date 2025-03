Diputadas repudian decisión de desechar solicitud de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco

Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, manifestaron su repudio a la decisión de la Sección Instructora de desechar la solicitud de desafuero en contra del diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, quien cuenta con una denuncia por tentativa de abuso sexual.

Exigieron al órgano legislativo que vaya a fondo, atiendan la denuncia de la víctima con perspectiva de género y llamaron a las 251 legisladoras, para que, cuando llegue el dictamen al pleno, lo cual se prevé sea la próxima semana, se vote para que lo regresen y continúen con la indagatoria.

Fue la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy, quien puso el tema sobre la mesa en la sesión de este viernes, quien dijo que no se puede permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando hay denuncias graves de violencia contra mujeres.

La secundó Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano, quien manifestó su molestia por esta decisión y expuso que es importante creerle a las mujeres cuando están en una situación de abuso.

“Me parece que la primera premisa que debemos tener como mujeres feministas o políticas, o como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones, pero si hay un fuero de por medio no se pueden realizar las investigaciones y no se pueden deslindar las responsabilidades. Me parece terrible lo que sucedió el día de ayer”, comentó.