Conmemora SEP natalicio de Benito Juárez García

Desde el Jardín de las Jacarandas y ante la estatua de Benito Juárez García, en el Museo Vivo del Muralismo y sede histórica de la Secretaría de Educación Pública, durante la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas, el secretario Mario Delgado Carrillo aseguró que el diálogo intercultural que Juárez personificó no es una concesión paternalista, sino el reconocimiento de una verdad fundamental: que todos los ríos del saber humano desembocan en el mismo océano de necesidad de justicia, dignidad, igualdad, fraternidad y respeto a los derechos ajenos.

Acompañado de la Escolta y Banda de Guerra del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 1, Delgado Carrillo afirmó que hoy los sistemas educativos que prosperan son precisamente aquellos que han entendido esta lección juarista que educar no es colonizar mentes, sino liberar potencialidades; que el verdadero maestro no es quien impone dogmas, sino quien acompaña descubrimientos; que la escuela no debe ser fábrica de repetidores, sino laboratorio del pensamiento crítico.

Ante la mirada de los numerosos turistas que visitan el museo, Mario Delgado Carrillo comentó que cada vez que una niña o un niño recibe educación en su lengua materna y que un pueblo originario recupera el control sobre sus sistemas educativos, se materializa el sueño juarista de un México educado en la diversidad.

Las y los estudiantes del CETIS realizaron un recorrido por los murales del museo

Como parte de la conmemoración, se realizó la ceremonia cívica de honores a la bandera y la entonación del Himno Nacional por parte de la Escolta y Banda de Guerra del CETIS No. 1, dirigidas por el maestro instructor Jesús Alfredo Rivera Galeana.

Las y los estudiantes del CETIS realizaron un recorrido por los murales del museo, donde comprobaron la importancia que tienen la cultura y las artes en la formación integral de las personas.

En la ceremonia también participaron las subsecretarias de Educación Media Superior y de Superior, Tania Rodríguez Mora y Carmen Enedina Rodríguez Armenta, respectivamente, así como el director general de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), Mario Chávez Campos.

En el evento, Delgado Carrillo dijo que, en el tablero internacional, donde las potencias mueven fichas de los destinos, la doctrina juarista del respeto al derecho del otro sigue siendo revolucionaria, no por antigua, sino por subversiva.

La primavera juarista comienza a florecer en NEM

Consideró que en el mundo que confunde fuerza con razón, Juárez nos recuerda que la verdadera potencia de un pueblo no se mide por su arsenal, sino por su capacidad de defender con dignidad su derecho a existir en sus propios términos”.

Entre tonadas de trompetas y tambores de guerra, el titular de la SEP comentó que cuando Juárez defendía la educación laica, de facto también defendía el derecho de los pueblos a una educación culturalmente propia, sin ataduras extranjerizantes.

En este sentido, agregó, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) lucha en este legado con la certeza de que una educación que no dialoga con las cosmovisiones indígenas es una educación mutilada. Los pueblos originarios están más vivos que nunca, son productores de conocimiento y creadores de epistemologías propias.

Por ello, y desde los jardines del museo, el titular de la SEP señaló que la primavera juarista comienza a florecer en NEM. “Somos nosotros quienes debemos cuidar sus brotes, proteger sus flores, cosechar sus frutos. La estación del pensamiento propio, de la educación liberadora, de la dignidad indígena, está despuntando”.

A las y los asistentes les solicitó que la memoria de Juárez los impulse al movimiento, a la transformación, a la siembra constante, porque la verdadera educación como la primavera no se decreta, se cultiva, se acompaña, se celebra. Que la primavera juarista florezca en cada escuela, en cada comunidad, en cada mente y en cada corazón de la transformación de nuestra patria, agregó.

“La utopía educativa de Juárez sigue en el horizonte. Caminamos hacia ella cuando descolonizamos nuestros planes de estudio, cuando reconocemos los saberes de los pueblos indígenas de nuestra América Latina como fuentes legítimas de conocimiento, cuando abrimos las aulas al diálogo entre culturas diversas”, finalizó.

Sigue leyendo:

Frente Frío 36 AHOGARÁ el calor con fuertes lluvias y tormentas para este fin de semana | MAPA de estados en riesgo

Activan Fase I de contingencia ambiental en Edomex por mala calidad del aire