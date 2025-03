Brote de tos ferina, ¿por qué creció, y llegaría a mutar como epidemia?, el dr Alejandro Macías responde

El brote de tos ferina ha golpeado en 21 estados del país, siendo Nuevo León la entidad donde más casos confirmados hay hasta hace una semana. La tos ferina es una enfermedad extraordinariamente contagiosa, que no es nada fácil identificar cuando se está contagiando en un principio, y si avanza puede ser un proceso doloroso hasta causar la muerte, indicó el doctor e infectólogo Alejandro Macías Hernández.

En entrevista con El Heraldo de México Digital, el experto médico indicó que inicialmente la tos ferina se presenta en una fase catarral que parece un catarro común y corriente, “quizás con un poco más de tos. Pero luego viene una segunda etapa, generalmente después de una o dos semanas, con una tos muy intensa que se conoce como la etapa paroxística, que puede durar meses inclusive. De hecho, se le conoce como la enfermedad de la tos de los 100 días”, acotó.

El conocido zar de la influenza precisó que el contagio de tos ferina presenta una tos muy intensa “y en los niños da un sonido que parece el canto de un gallo. Entonces, quienes lo han escuchado, generalmente hacen el diagnóstico clínico con relativa facilidad. Hay que decir que cuando viene esa segunda fase, que es la fase paroxística, ya la bacteria no se encuentra, inclusive si se le busca en cultivo”.

Noticias Relacionadas Localizan a Yesenia Hernández, estudiante de enfermería del Conalep que fue grabada en un VIDEO

En ese sentido, el doctor Macías mencionó que “por eso los casos registrados, confirmados, son muchos menos en relación con lo que de veras ocurren”, y advirtió que todos somos igualmente lábiles para contagiarnos de tos ferina. “No se necesita debilidad inmunológica. Y la única defensa que en realidad tenemos contra esta enfermedad es la vacunación”.

En Nuev León hay más casos confirmados de pacientes con tos ferina. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué se dispararon los casos de tos ferina en México?

Sin embargo, Alejandro Macías Hernández dijo que a pesar de que la gente se aplique la inoculación contra la tos ferina, la vacuna pierde eficacia luego de aproximadamente 10 años de tenerla. Sobre la población más vulnerable a contagiarse de tos ferina, el infectólogo precisó:

“Los niños pequeños de menos de dos meses de edad son los más vulnerables porque en ellos puede haber una tos tan intensa que puede incluso matarlos”: Alejandro Macías.

Sobre la pululación de contagios de tos ferina, el experto dijo que tenemos una intensa actividad de pacientes enfermos “porque seguramente en los años anteriores bajó la tasa de vacunación. No es sorpresa. Lo hemos visto también con enfermedades como el sarampión… Porque además la gente durante la pandemia no salió a vacunarse”.

Alejandro Macías señaló que la tos ferina puede ocurrir en cualquier época del año, dijo que es común que se asocie con etapas invernales porque la gente tiende a aglutinarse más en espacios cerrados y mal ventilados.

La falta de aplicación de la vacuna contra la tos ferina incrementó los contagios. Foto: Cuartoscuro

La muerte por tos ferina puede ser dolorosa

En el caso de complicación de pacientes con un estado avanzado de contagio por tos ferina, el doctor Macías afirmó que es un “proceso muy penoso”, ya que presenta “múltiples ataques de tos y dificultad para respirar, una tos que responde prácticamente de manera nula a los medicamentos y un ahogo que da una incapacidad para oxigenarse, sobre todo insisto, en los niños menores de dos meses de edad”, señaló.

Y agregó que la máxima consecuencia que puede tener infectarse es desde luego la muerte que ocurre sobre todo en niños pequeños donde puede ser muy grave pero inclusive en adultos puede dar:

Tos tan intensa que puede dar fracturas de las costillas.

Hemorragias cerebrales.

Por lo anterior, Alejandro Macías enfatizó en la importancia de inocular a los niños con “la vacuna hexavalente… y en los adultos, después de los 10 o 12 años de edad, poner al menos una dosis de la vacuna de tosferina de adultos, que no es la misma de los niños. Y esa es la mejor protección que podemos tener”.

Un estado avanzado de tos ferina puede ocasionar hemorragias cerebrales. Foto: Cuartoscuro

A pregunta expresa sobre si hay una crisis por el aumento de contagios por la tos ferina, el doctor Alejandro Macías asintió y lo atribuyó a “la caída de inmunidad, sobre todo por las menores tasas de vacunación, pero tiene que ver también con la caída de la inmunidad después de los 10 años de edad y que en México no tenemos una vacuna política, digamos, de vacunación de los adultos”.

Finalmente, el infectólogo Macías aseguró que la tosferina no puede llegar a ser una pandemia “porque de hecho está presente en todo el mundo y no es una enfermedad nueva ni mucho menos. Es una enfermedad que sabe que entró desde hace siglos y que no ha dejado de estar presente”, dijo sobre la infección viral que se desconoce su origen, cuya principal hipótesis “es que viene del contagio de algún mamífero, muy probablemente de los perros”.