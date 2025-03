Localizan a Yesenia Hernández, estudiante de enfermería del Conalep que fue grabada en un VIDEO

Yesenia Hernández Gamboa, la estudiante de enfermería del Conalep de Tuxtla Chico, al sur de Chiapas, fue localizada después de que saliera en un video difundido en redes sociales.

La joven de 16 años de edad fue vista por última vez, de acuerdo con sus familiares, cuando se dirigía al Conalep por la mañana y desde el 4 de marzo no se sabía nada de ella, por lo que reportaron su desaparición y las autoridades emitieron la Alerta Amber e inició su búsqueda.

En la ficha compartida en redes sociales decía que el día que desapareció Yesenia Hernández vestía su uniforme de enfermera de color blanco.

Una semana después, un video donde Yesenia reaparece fue subido a uno de los grupos comunidad en Facebook, en el cual la adolescente exponía que se encontraba bien.

Estudiante de enfermería aparece en VIDEO

Yesenia Hernández. Foto: Captura de video de Yesenia

“Yo soy la joven que supuestamente está desaparecida, soy Yesenia Hernández Gamboa. A través de este video comunico para desmentir a las autoridades competentes y a mis padres que no estoy desaparecida, ni estoy secuestrada ni me forzaron para salirme de mi casa”, relató la joven en la grabación de un minuto.

“Les comento que ya hablé con mis padres para hacerles saber que estoy bien y que no me hace falta nada. Quiten la Alerta Amber porque no estoy desaparecida”, agregó mientras se le observa tensa y su mirada está puesta en algún papel donde da lectura a su pronunciamiento.

Asimismo, la estudiante de 16 años aclaró que no desapareció cuando iba rumbo a la escuela y por cuenta propia salió de su casa en horas de la madrugada, para dirigirse “al lugar que tenía que llegar”.

Minutos después de haber subido el video, el usuario que se registró como anónimo lo eliminó de esta red social, pero algunos internautas lograron guardarlo para especular sobre la condición de Yesenia.

Incluso, en el video se puede ver con claridad cómo Yesenia da lectura a lo que dice, en una clara muestra que no fue espontáneo el acto y se planeó.

La grabación ha generado dudas entre usuarios y familiares, quienes aseguran que su expresión y lenguaje corporal no coincide con alguien en libertad. Sin embargo, tras la difusión de la grabación, las autoridades de Chiapas desactivaron la Alerta Amber, en donde agradecen el apoyo para la localización de la estudiante y con letras de color verde destacan que la joven ya fue localizada.