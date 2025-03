Autobús de transporte público cae a canal de aguas negras; deja un muerto y 13 lesionados en Querétaro

Un accidente ocurrido en la ruta C-50 del sistema del transporte público de Qrobús, operado por la empresa Flecha Amarilla, dejó un saldo de un fallecido, dos personas en estado grave, siete en estado estable y cuatro con lesiones menores, informó Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad de Querétaro. Las autoridades se encuentran brindando atención a los afectados y sus familiares, mientras esperan los dictámenes correspondientes para determinar las causas del percance. En declaraciones a los medios, Cuanalo detalló que al enterarse del accidente, las autoridades acudieron de inmediato al lugar.

"Nuestra prioridad en este momento es atender a todas las personas que se encuentran heridas de alguna manera”, afirmó. Agregó que todas las áreas de seguridad pública, municipal, protección civil, la Secretaría de Salud, Cruz Roja, bomberos y la propia Agencia de Movilidad están colaborando en el operativo.

Chofer no sabe cómo sucedió el accidente

El director de la agencia también mencionó que habló personalmente con el operador del autobús, quien aseguró no tener claridad sobre lo sucedido. “Me dice que prácticamente no se dio cuenta y de repente ya había existido el accidente. No sabemos todavía qué es exactamente lo que sucedió. Vamos a esperar a que se hagan los dictámenes y sobre esa parte valorar qué es exactamente lo que sucedió”, explicó Cuanalo.

Operador del autobús aseguró no tener claro lo que sucedió antes del accidente

FOTO: Rodrigo Mérida

Caída del Qrobús deja varios lesionados

Respecto a la atención a los familiares de las personas lesionadas, el funcionario aseguró que lo prioritario es brindarles apoyo. “Hay una aseguradora que naturalmente está cubriendo esta situación y que vamos a estar con ellos dándoles seguimiento en cada momento para que el desenlace sea el adecuado”, señaló. Además, confirmó que el Seguro de la empresa Flecha Amarilla contempla este tipo de situaciones y ya se está en comunicación para gestionar los pases médicos correspondientes.

Sobre el fallecido, Cuanalo indicó que se trata de un adulto, aunque no proporcionó más detalles al respecto. “En cuanto tengamos información se los vamos a compartir”, dijo. Respecto al conductor del autobús, mencionó que resultó lesionado y que primero se le brindará atención médica antes de realizar los dictámenes correspondientes para delimitar responsabilidades.

Atienden a heridos tras accidente vial

FOTO: Rodrigo Mérida

Finalmente, al ser cuestionado sobre posibles sanciones contra la empresa, el director de la Agencia de Movilidad aclaró que, por el momento, el enfoque está en atender a los lesionados y sus familiares. “Posteriormente veremos cuáles son las consecuencias a base de los dictámenes y delimitar responsabilidades”, concluyó.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente y brindando apoyo a las víctimas y sus familias mientras esperan los resultados de los dictámenes correspondientes.

