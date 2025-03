Fiscalía de Jalisco reafirma su compromiso de transparencia en la investigación del Rancho Izaguirre

Con la intención de colaborar y enfatizar el compromiso del Gobierno del Estado de Jalisco para encontrar todas las respuestas relacionadas con los acontecimientos sucedidos en el Rancho Izaguirre, la Fiscalía del Estado de Jalisco, reafirmó su compromiso de colaborar y ser transparente durante todo el proceso de investigaciones relacionadas con lo ocurrido en Teuchtitlán.

Mediante un video en la cuenta oficial de la fiscalía, el Fiscal Estatal de Jalisco, Salvador González, detalló que después de escuchar el informe presentado ante los medio de comunicación por parte de Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, hoy mismo estarán entregando de manera oficial todo el expediente del caso, con la intención de que se atraiga la investigación y se deslinden responsabilidades.

La investigación espera encontrar varias respuestas. Foto: Archivo

El mismo fiscal enfatizó que Gertz Manero contará con todo el apoyo y facilidades por parte de la fiscalía del estado para que el recorrido se realice se haga en con toda tranquilidad, pues dicha visita será de suma importancia para garantizar la máxima apertura y transparencia. Para concluir el mensaje, el funcionario realizó una invitación pública para que los medios de comunicación, colectivos de madres buscadoras, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos, así como otras instituciones, acudan también a la visita al rancho Izaguirre.

¿Qué pasó en el rancho Izaguirre?

En septiembre de 2024, la Guardia Nacional aseguró el rancho Izaguirre, descubriendo indicios de su presunto uso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de operaciones. Se encontraron restos humanos calcinados, prendas de vestir, calzado y objetos personales que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Además, se identificaron elementos como casquillos y cargadores de armas de fuego.

La intervención federal ya se ha hecho presente. Foto: Archivo

A pesar de los hallazgos, la Fiscalía de Jalisco no realizó acciones significativas en el lugar durante seis meses. No se procesaron vehículos, no se inspeccionó adecuadamente la propiedad ni se protegió el sitio, lo que llevó a críticas por omisiones en la investigación. ?Debido a las irregularidades, la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación.

¿Qué es el CJNG?

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una organización criminal mexicana que se dedica principalmente al tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, secuestro, entre otras actividades ilícitas. Es uno de los cárteles más poderosos y peligrosos en México y en América Latina, con una fuerte presencia en diversas regiones del país y operaciones internacionales.

El CJNG se originó a principios de la década de 2010, cuando se escindió del Cártel de Sinaloa y fue liderado inicialmente por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". A lo largo de los años, el cártel ha consolidado su poder mediante alianzas con otras organizaciones criminales y la eliminación de sus competidores.

El CJNG ha sido criticado por su forma despiadada de operar, incluyendo ataques violentos contra civiles y autoridades, y por su capacidad de infiltrarse en las instituciones gubernamentales. Además, se ha señalado que la organización ha logrado manipular el sistema judicial y de seguridad en varias regiones de México para operar con relativa impunidad.

En resumen, el CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México, conocida por su violencia extrema y su dominio en el tráfico de drogas. Su impacto en la seguridad nacional e internacional sigue siendo un desafío importante para las autoridades.

Sigue leyendo

Celebra el 37 aniversario del Zoológico de Guadalajara con entrada a solo 37 pesos

¿Hay casos de la variable más peligrosa del MPOX en Jalisco? el secretario de Salud responde