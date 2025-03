Detienen en EU a exsecretario de Finanzas de Silvano Aureoles

Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, fue detenido en Miami, en Estados Unidos. Además, hay reportes que indican que se giró una orden de aprehensión en contra del perredista, que gobernó del el 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021.

Además de Maldonado otros tres exfuncionarios de la administración del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), fueron detenidos durante en las últimas horas.

Se trata de Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas, detenido en Ciudad de México; J Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguiridad; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, detenido en Morelia y Elizabeth Villegas Pineda,

ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Autoridades del actual gobierno del estado señalaron que también existe una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, la cual se trató de cumplimentar en dos ocasiones en el transcurso de esta semana, sin éxito.

La orden de aprehensión contra Aureoles Conejo y sus ex colaboradores, aparentemente está relacionada al fraude cometido durante su gobierno, con la construcción de cuarteles policiales regionales que tuvieron un costo aproximado de 5 mil millones de pesos, pero que en cuestión de meses comenzaron a deteriorarse estructuralmente, quedando prácticamente inservibles.

Otras fuentes no oficiales indicaron que a los funcionarios detenidos y al ex mandatario emanado del PRD se les señala de administración fraudulenta y peculado.

La detención de Maldonado se realizó por parte de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y elementos federales del gobierno de México por el delito de peculado. La periodista Lourdes Mendoza informó que el exsecretario de Silvano Aureoles fue detenido el viernes 28 de febrero y que este sábado 1 de marzo de 2025 ya se encuentra en México.