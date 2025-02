Metro CDMX: esta es la estación con mayor y menor afluencia del transporte capitalino

El Metro de la Ciudad de México es el sistema de Transporte Público más grande dentro de la capital, con sus 12 líneas recorre toda la ciudad de Norte a Sur, y funciona todos los días del año de 5:00 am a 12:00 am, domingos y días festivos de 7:00 am a 12:00 am, moviendo diariamente a miles de personas diariamente.

El metro de la Ciudad de México hizo públicos los resultados de las cifras de operación del año pasado, en la que se dieron a conocer datos de la operación de este inmenso sistema de transporte, como total de pasajeros, accesos de cortesía, energía consumida y los kilómetros recorridos este año

Durante el año 2024, el Sistema de Transporte Colectivo Metro operó ininterrumpidamente durante los 366 días que tuvo el año al ser bisiesto, transportando a un total de 1,171 millones 859 mil 113 pasajeros, consolidándose como el medio de movilidad masiva más utilizado en la capital del país.

La estación con mayor afluencia fue Constitución de 1917, de la Línea 8, con un total de 34 millones 866 mil 831 usuarios. En contraste, la estación menos transitada fue Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 6, con 475 mil 357 pasajeros a lo largo del año.

La línea con amyor influencia fue Constitución de 1917

Otros datos de la operación del Metro en 2024

Para mantener en funcionamiento la extensa red de transporte, se consumieron aproximadamente 622 millones 001 mil 258 kilowatts de energía eléctrica. Además, se otorgaron 149 millones 996 mil 606 accesos de cortesía a distintos sectores de la población, garantizando la movilidad de personas con necesidades especiales y grupos prioritarios.

El Metro cuenta con una red de 216.85 kilómetros en servicio, y los trenes recorrieron un total de 37 millones 002 mil 392 kilómetros durante el año, asegurando la conectividad en la Ciudad de México y el área metropolitana.

Estas cifras reflejan el enorme impacto del Metro en la vida cotidiana de millones de ciudadanos y la importancia de su operación continua para el desarrollo de la movilidad en la capital del país.

