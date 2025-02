Luisa María Alcalde anuncia candados de Morena contra nepotismo para las próximas elecciones

Luisa María Alcalde, Presidenta Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció que en congruencia con la propuesta presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre nepotismo y reelección, que tiene como objetivo impedir que familiares hereden cargos públicos.

“En congruencia con la propuesta de la Presidenta @Claudiashein sobre nepotismo y no reelección, nuestro Partido-Movimiento NO PRESENTARÁ propuestas de familiares en las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz”, escribió en su cuenta de X @LuisaAlcalde.

Y agregó “también, presentaremos ante el Congreso Nacional de @PartidoMorenaMx una propuesta de incorporación estatutaria para que esta medida sea aplicable para el proceso electoral de 2027”.

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy la Presidenta aseguró que "a la gente no le gusta el nepotismo, no solamente es un asunto de la propuesta que envíe, no estpan de acuerdo con eso, que se quede una familia durante más de seis años en caso de gobernadores o tres en caso de presidentes municipales".

Y el día de ayer lamento que se cambiara su entrada en vigor hasta el año 2030 “yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse en el 2027, entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de la alianza del movimiento, acordaron que fueron hasta el 2030, ya es una decisión de los senadores y diputados, lo que lo importa a todas y todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales”,