FGR revisará solicitud de repatriación de “El Mayo” Zambada, revela Claudia Sheinbaum

La presidenta de Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General la República revisará la solicitud de repatriación que hizo Ismael “El Mayo” Zambada que hizo el presunto líder del Cártel de Sinaloa, quién se encuentra detenido en Estados Unidos.

El jueves 20 de febrero, un asesor jurídico de Ismael “El Mayo” entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno de mexicano para que pueda ser repatriado y seguir en México su proceso penal.

“En la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el consulado de Nueva York esta solicitud, lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando el tema que plantea en la carta, repito más allá de la persona y sus delitos, porque eso es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención, entonces el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido”, afirmó en la conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo que se analizará si México interpone una protesta formal por la presunta violación al tratado que impide los secuestro transfronterizos.

“Lo vamos a revisar, repito más allá de la persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, indicó.

La jefa del ejecutivo federal señaló que el próximo martes el gabinete de seguridad informará sobre el estado de la investigación y la información que se ha solicitado a los Estados Unidos.

Reforma para incluir “terrorismo” no tiene dedicatoria carteles: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reformas en la que propone modificar la Constitución para incluir el “delito de terrorismo” no tiene dedicatoria a los carteles ni a las organizaciones delictivas en México.

No tiene dedicatorias a los cárteles, porque es otra cosa, eso no quiere decir que no los estamos persiguiendo el delito de nuestro país como debe hacerse”, señaló en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: Antonio Nava

Desde salón tesorería, la jefa del ejecutivo federal señaló que se solicitó incluir el delito de terrorismo porque no estába en el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

“No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa”, afirmó Claudia Sheinbaum.

La jefa del ejecutivo federal consideró que "no va a dañar la imagen de México" la reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, ya que "México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo".

edg