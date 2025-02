Claudia Sheinbaum pide a Morena resolver diferencias por la afiliación del expanista Miguel Yunes Márquez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a Morena a resolver las diferencias al interior del movimiento por la afiliación del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez. En la Mañanera de este 19 de febrero, la titular del Ejecutivo federal

“Tienen que resolverlo las instancias de Morena, tiene una excelente presidenta Luisa María, el Comité Ejecutivo es buenísimo, igual que sus propias instancias de honestidad y justicia para dirimir cualquier problema interno, Morena es un partido muy fuerte, muy sólido. Tiene que resolverse este tema, hay distintas opiniones”, afirmó en Palacio Nacional.

Ayer, en el Senado de la República, Yunes Márquez estuvo acompañado por los legisladores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña durante su afiliación al partido. Tras ello, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, manifestó su queja a través de redes sociales.

“Pido a la comisión de honestidad y justicia de @PartidoMorenaMx que NO acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración. ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!”, escribió en X.

Miguel Ángel Yunes Márques desata división dentro de Morena

Por esta situación, la primera mandataria optó por no opinar, incluso recordó que pidió licencia como militante cuando asumió el Ejecutivo federal.

“Se lo dejo a la Presidenta de Morena, a mí me toca, desde la Presidencia, fortalecer a nuestro movimiento y que no se entienda nuestro movimiento como partido político, porque eso evidentemente no.

“A quien está a cargo del partido le corresponde también mantener la unidad del partido y los principios del partido, a ellos les tocará decidir. Qué bueno que hay debate, no hay pensamiento único al interior de Morena”, agregó.

Sheinbaum responde a Felipe Calderón

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en nuevas críticas contra el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

En la Mañanera, la titular del Ejecutivo federal cuestionó el activismo reciente de Calderón, quien hace unos días concedió una entrevista a Yordi Rosado.

“Llama la atención por qué tan activo, incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo los resultados del INE en el 2006 (...)

“Lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. Cómo es posible, vean nada más el cinismo, que la Casablanca pone en X como demostración del vínculo del gobierno contra el narco la detención de García Luna ahora, y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces Presidente no menciona nada de eso ni dice nada de García Luna”, afirmó en Palacio Nacional este 19 de febrero.

