Filtran AUDIOS que Lucio "N" le envió a su madre; confesó que el tío de Diana "N" lo golpeó: "me dio una cachetada"

A dos días de que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Lucio "N" y Diana "N", acusados por homicidio en grado de tentativa contra su propio hijo, salieron a la luz presuntos audios que el joven le habría enviado a su madre para confesarle que había abandonado a su bebé en calles del municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Las grabaciones fueron compartidas por el periodista Nacho Lozano a través de su noticiero.

En los audios se escucha a Lucio "N" diciéndole a su madre que los familiares de Diana "N" lo corrieron de su casa, después de que vieron el video donde aparece el joven abandonando a su recién nacido en la calle: "estábamos nosotros en el cuarto, bueno donde me quedaba con ella, cuando bajó su tío y bajó su mamá. Me preguntaron que qué hice y les dije 'no, pues por qué' y me enseñaron la publicación", relató Lucio "N" a su madre.

El joven agregó que los familiares de Diana "N" lo sacaron de la casa en la que vivía con su pareja y le pidieron no regresar: "me empezaron a decir de cosas. La señora (madre de Diana "N") nada más me dijo 'yo ya quiero que te vayas y no te quiero volver a ver. Agarra todas tus cosas que no vas a regresar aquí' (...) agarre lo que pude, no pude agarrar ni mis documentos, solo agarre mi cartera, que es donde traigo mi INE. Me guarde una chamarra, la sudadera, la cartera y mi cargador y me salí", contó el joven.

Noticias Relacionadas Tras el plan de emergencia de la NASA, China recluta voluntarios para destruir el feroz asteroide

El tío de Diana "N" le habría dado una cachetada a Lucio "N" por abandonar a su hijo

El tío de Diana "N" habría golpeado a Lucio "N". Foto: freepik.

Lucio también le contó a su madre que el tío de Diana "N" lo habría golpeado tras descubrir lo que habían hechos: "su tío de mi pareja nada más me dio una cachetada", sentenció el joven en la grabación. También, añadió que se sentía arrepentido de lo sucedido y justificó sus acciones diciendo que actuó bajo presión: "estaba actuando bajo presión, no sé qué tenía en la cabeza y simplemente deje al bebé y me fui", fue lo que Lucio "N" le dijo a su madre tras abandonar a su hijo en calles de Tultitlán.

Por su parte, una tía del joven - identificada como Lizbeth García- contó a medios de comunicación que Lucio "N" acudió a su casa, después de los hechos, para confesarle lo que había hecho. La mujer dijo que ella no tenía conocimiento de lo sucedido, hasta que su sobrino le platicó sobre el bebé abandonado; posteriormente, ella fue quien contactó con la madre del joven y con su hermana, a quienes les dijo que Lucio pretendía entregarse a las autoridades para pagar por su crimen.

Lucio "N" permanece en prisión preventiva

Ambos padres son acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa. Foto: Fiscalía del Estado de México.

Los padres del menor abandonado permanecen en prisión preventiva, acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa. Fue el pasado 15 de febrero, cuando un juez de control determinó que ambos jóvenes deberían seguir su proceso tras las rejas, debido a que su libertad podría representar un peligro para su bebé recién nacido, a quien ambos acordaron abandonar en calles del municipio de Tultitlán, esto en el Estado de México.

Las audiencias contra Lucio "N" y Diana "N" continuarán el próximo jueves 20 de febrero. Se espera que ese día ambos jóvenes presenten testigos y evidencia para evitar ser vinculados a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Por su parte, el bebé al que abandonaron en calles de Tultitlán continúa luchando por su vida.

Sigue leyendo:

Revelan lo que habría dicho Lucio "N" a sus familiares tras abandonar a su bebé en Tultitlán

Gobierno de México confirma la compra de 3 mil 649 millones de medicamentos; llegarán a partir del 3 de marzo