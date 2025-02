Liberan al agresor del perrito “Huesitos”, le rompió las patitas

Fue liberado el agresor del perrito “Huesitos”, debido a que solamente fue acusado de alterar el orden público en la comunidad de Mihuatlán, Puebla tras la difusión del video de una cámara de seguridad que capta el momento en que un hombre le lanza una enorme piedra a un perrito que estaba recostado sobre la banqueta, en apariencia el animal vivía en las calles.

El terrible acto de maltrato animal sucedió el pasado 12 de febrero alrededor de las 12:50 horas cuando el peludito dormía tranquilamente en la calle, cuando el agresor pasó, tomó una piedra y se la aventó al animal; el brutal ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

Fue liberado en Puebla el agresor de 'Huesitos'. Solamente fue acusado de alterar el orden públicohttps://t.co/KUggH4lGD6 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 15, 2025

Los vecinos se percataron de lo sucedido al escuchar los terribles llantos del animal que vivía en las calles y aseguran no hacía ningún daño, por el contrario resguardaba a los vecinos y ellos también lo cuidaban y le tenían cariño.

Afortunadamente “Huesitos” fue auxiliado por una asociación protectora de animales pero aún se sigue recuperando de las terribles lesiones que recibió, ya que tiene varios huesos rotos y su vida no volverá a ser la misma, gracias a las redes sociales se logró identificar al culpable pero no enfrentar{a la justicia debido a que salió en libertad tras solo ser acusado de alterar el orden público y no de maltrato animal.

Rescatamos a "Huesitos" en Santiago Miahuatlán y esta siendo atendido en Tehuacán, Puebla por @Tac_AC en la clinica particular Tehuacán Salvaje.

Estamos trabajando de la mano con la… pic.twitter.com/GNgAdhHoNY — Tac A. C. (@Tac_AC) February 13, 2025

