Alistan últimos detalles para la presentación del Plan México el próximo 13 de enero

Los integrantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para afinar los últimos detalles para la presentación del Plan México el próximo lunes 13 de enero.

Luego de aproximadamente hora y media de reunión, Altagracia Gómez, coordinadora de dicho consejo, señaló que se plantearon las metas y las acciones que se llevarán a cabo en los próximos 90 días.

Frente a los medios de comunicación, indicó que también se habló de los compromisos de inversión, mismos que estará presentando el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Se habló de lo que se va a hacer la última semana de enero, en febrero, marzo y abril… y más que eso se habló de muchos proyectos que no se habían planteado, de inversionistas extranjeros como nacionales”, explicó.

Finalmente, Altagracia Gómez informó que el Plan México se presentará en un evento especial y no en la mañanera de la titular del Ejecutivo Federal.

Trataron proyectos que no se habían planteado. Foto: Antonio Nava

¿Qué es el Plan México?

Se trata de una estrategia para favorecer el libre comercio entre México y otros países, en caso de una revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero también servirá para tomar medidas ante el anuncio del presidente electo, Donald Trump, de aumentar el pago de aranceles a productos importados desde México. Es un proyecto enfocado en fortalecer el papel del país mediante incentivos a la inversión privada y el desarrollo de infraestructura en diversas áreas como energía, turismo, y agua.

“Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía”, dijo Sheinbaum en su conferencia del 3 de enero.

