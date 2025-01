Sheinbaum asegura que Rogelio Ramírez de la O continúa al frente de Hacienda

El Secretario de Hacienda y Crédito Pública es Rogelio Ramírez de la O, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desmintió la eventual salida del funcionario federal.

En la Mañanera del Pueblo de este 9 de enero, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo comentó que cada lunes se reúne con Ramírez de la O y hasta el momento no le ha dicho algo al respecto.

“¿Si hay cambios en el equipo?, no, el equipo es un gran equipo en el que tenemos en el Gobierno de México y nos vamos a mantener hacia adelante, el Secretario de Hacienda es Rogelio Ramírez de la O, el doctor Rogelio Ramírez de la O, nos vemos todos los lunes y no me ha expresado nada”, informó.