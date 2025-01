Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este JUEVES 9 de enero de 2025 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula es una de las herramientas clave en la lucha contra la contaminación del aire en la Ciudad de México y el Estado de México. Implementado desde 1989, este esquema busca reducir las emisiones de gases contaminantes, cuya principal fuente provienen de los automóviles particulares que circulan a diario en una de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo.

La principal razón de la implementación de este programa es el empeoramiento de la calidad del aire en la región, lo cual afecta la salud pública. Las emisiones de gases como el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas finas (PM10), generadas por los vehículos, son responsables de graves problemas respiratorios y cardiovasculares que afectan a millones de personas.

La Ciudad de México es conocida por sus altos niveles de contaminación, lo que agrava la situación sanitaria de sus habitantes, especialmente de los niños, personas mayores y aquellos con enfermedades preexistentes. El programa Hoy No Circula tiene como objetivo principal reducir la cantidad de vehículos en circulación durante los días laborales, con la intención de disminuir las emisiones contaminantes. A través de este programa, se busca mejorar la calidad del aire, mitigar los efectos de la contaminación sobre la salud y, de paso, aliviar los problemas de tráfico que aquejan a la zona metropolitana.

El Hoy No Circula se basa en un sistema sencillo: los vehículos con placas terminadas en ciertos números y con engomado de determinados colores no pueden circular en horarios específicos. La restricción se aplica de lunes a sábado y varía dependiendo de la terminación del número de la placa y el color del engomado. De esta manera, se distribuye la carga vehicular, evitando una sobrecarga de automóviles en circulación en los días laborables.

Ambulancias, patrullas y vehículos para personas con discapacidad no siguen el programa Hoy No Circula

Los autos eléctricos e híbridos, que son considerados tecnologías limpias, están exentos de las restricciones, al igual que aquellos que son utilizados para fines especiales, como ambulancias, patrullas y vehículos para personas con discapacidad. Asimismo, los carros funerarios también tienen permitido circular. Sin embargo, la mayoría de los automóviles particulares, incluidos los de uso cotidiano, deben respetar las restricciones impuestas por el programa.

¿Qué autos no circulan este 9 de enero?

Este jueves 9 de enero, los vehículos con placas terminadas en 1 y 2, y con engomado verde no podrán circular en la Ciudad de México ni en los municipios conurbados del Estado de México. Esta medida es una de las más recientes y responde a los niveles de contaminación registrados en la zona, los cuales requieren de medidas urgentes para reducir la polución.

Hoy No Circula

Las consecuencias de no acatar las disposiciones del Hoy No Circula son severas. Las autoridades imponen multas económicas a los conductores infractores, que pueden variar entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este rango de multas equivale a montos que van desde los 1,792 hasta los 17,924 pesos mexicanos. Además, los vehículos que no respeten las restricciones serán enviados al corralón, lo que conlleva costos adicionales para su recuperación.

