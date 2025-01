Qué hay detrás de la agresión contra policías en el Metro, SSC aclara

Luego de que este martes 7 de enero en redes sociales se hiciera viral un video donde se observan agresiones contra policías del Metro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aclaró la situación y reveló qué fue lo que sucedió previamente para derivar en un conflicto.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuando efectivos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) detuvieron a dos comerciantes informales en la estación Cerro de la Estrella, lo que generó molestia entre el gremio que se dedica al comercio en dicho transporte público.

Los uniformados realizaron la aprehensión y al llegar a la estación Atlalilco, presuntos comerciantes impidieron que los detenidos fueran presentados ante la autoridad correspondiente y agredieron a los uniformados quienes solicitaron la presencia de más efectivos policiales.

SSC revela historial judicial de los presuntos detenidos

Una vez que se pidió el apoyo de los policías, se logró la detención de al menos 3 sujetos de 53, 39 y 29 años de edad, posiblemente relacionados con la agresión en contra de los oficiales, a quienes se les leyeron sus derechos de ley y fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe hacer mención que luego de realizar un cruce de la información se pudo conocer que el detenido de 53 años de edad cuenta con 30 presentaciones ante el Juez Cívico; los de 39 y 29 años de edad, cuentan cada uno con tres con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, además, la persona de 29 años de edad, tiene 18 presentaciones ante el Juez Cívico; también se supo que el detenido de 53 años de edad, tiene 30 puestas a disposición ante el Juez Cívico.

De acuerdo con el reglamento de dicho transporte público, las entregas o intercambios dentro de las instalaciones del Metro CDMX no están prohibidas. Actividades como el intercambio de bienes y/o entregas de productos no están prohibidos dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, siempre y cuando no represente una actividad ilícita o propicie el ambulantaje.

Aglomeraciones en el Metro durante épooca de pandemia

Foto: Cuartoscuro

