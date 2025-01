Jornada Laboral: ¿cuántos días me tienen que dar por Licencia por luto ante la muerte de un familiar según la Ley Federal del Trabajo?

La muerte de un familiar no solamente es una pena irremplazable, sino que además significa un periodo en el que llevar a cabo la rutina laboral puede ser una situación imposible. Es por esta razón que muchas personas requieren separarse de sus trabajos por medio de la solicitud de un permiso ante sus patrones.

Para estos casos, la Ley Federal del Trabajo tiene algunas reglas que se pueden aplicar para poder determinar qué pasará con los empleados que deben ausentarse de sus centros de actividades para lidiar con el duelo, así como con los trámites pertinentes después de la pérdida de un ser querido.

Si bien para el empleador el no tener a alguno de sus trabajadores significa un problema, debido a que se deben suplir jornadas o inclusive contratar a una persona que realice las funciones de la persona que no se puede presentar a la oficina, es muchos casos, lo mejor es brindar estos permisos.

Una persona que acaba de experimentar la pérdida de un ser amado puede pasar por situaciones que le impiden desempeñarse como lo haría con normalidad. Muchos cometen errores, pasan por lapsus o inclusive confunden información. El bienestar mental de un trabajador es vital para el correcto funcionamiento de una empresa.

La muerte de un familiar puede afectar la cultura laboral. FOTO: Archivo

La Ley Federal del Trabajo y el mínimo de días de ausencias permitidos

Por el momento, solamente hay una cuestión por la cual la Ley Federal del Trabajo marca un mínimo de días que los empleados pueden solicitar (sin excusas) para ausentarse de sus funciones. Estas están indicadas en el Artículo 132 de la norma que se aplica a nivel federal.

Está se encuentra dentro de la fracción XXVII Bis., la cual obliga al patrón a darle a los hombres un permiso laboral con cinco días de sueldo en el caso de que se hayan convertido en padres. Este beneficio también lo tienen cuando adoptan a un infante.

En el caso de embarazo, se permiten hasta 84 días de incapacidad a las mujeres para que puedan tener a sus bebés; no obstante, esto no cuenta como un permiso, sino como un periodo que forma parte de la recuperación de una condición clínica que se atraviesa por el embarazo.

Despedir a un trabajo por cumplir con un permiso otorgado está considerado una acción en contra de la Ley Federal del Trabajo. FOTO: Archivo.

¿Qué pasa con los permisos por fallecimiento de un familiar?

En 2023, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen que permitía a los empelados el ausentarse durante tres días en caso de experimentar un problema de causa mayor, dentro de estos estaba el fallecimiento de un familiar. No obstante, esta medida no avanzó en el pleno, por lo que el Congreso no pudo llevar a cabo esta modificación.

No obstante, los trabajadores tienen aún un recurso que pueden utilizar: el pedir el permiso directamente al empleador. En momentos donde el asalariado deba tomar días de emergencia, puede negociar con el empleador a fin de que entre ambos se determine si es posible darle una cierta cantidad de días.

El único problema es que no hay un número de faltas que deba dar obligatoriamente el patrón, por lo que podría negarse a brindar esta autorización. No obstante, en caso de aceptar, no habría forma de que el jefe no podrá incumplir con este trato, inclusive se considerará que está actuando fuera del margen de la norma legal. Faltar sin una autorización puede ocasionar problemas laborales e incluso un despido. FOTO: Archivo.

La Ley Federal protege a quien obtiene un permiso por causa de fuerza mayor

Según lo indicado por la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 4.I.b) el patrón actúa en contra de los derechos del trabajador cuando se niegue al trabajador volver a ocupar su trabajo después de que haya estado fuera de sus labores debido a un problema clínico, por alguna causa de fuerza mayor o por estar en el cumplimiento de algún permiso.

Debido a esto, para proteger tanto los derechos del empleado como del jefe, lo mejor es establecer estas autorizaciones para ausentarse por medio de un escrito, esto evitará discrepancias entre ambas partes, aunque los acuerdos verbales también tienen validez oficial.

