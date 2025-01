CDMX tendrá estas marchas y movilizaciones para HOY, 24 de enero de 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa a los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México que para este viernes 24 de enero de 2025 habrá una marcha y diversas manifestaciones a lo largo del día, por lo que te sugerimos que no salgas sin echarle ojo.

MARCHA

MOVIMIENTO POR LA DEFENSA DEL MAÍZ NATIVO.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Plaza de la Lectura José Saramago en Av. Paseo de la Reforma, col. San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. CDMX.

RUMBO A: Senado de la República.

MOTIVO: Movilización por la Defensa del Maíz Nativo, a 10,000 años de la historia en la domesticación del maíz,

para exigir: Protección de los Suelos y la Biodiversidad, Salvaguarda de las Semillas Nativas, Defensa de la Cultura y los Saberes Ancestrales, Soberanía Alimentaria y Defensa Nacional así como Protección a la Salud.

CONCENTRACIONES

COALICIÓN DE SINDICATOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.

HORA: 09:00

LUGAR: Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura en Arenal No. 40, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: En contra de la mala gestión por parte del área de Administración y Finanzas, por no hacer el pago retroactivo de las prestaciones no indexadas al salario 2024.



DECONSTRUCCIÓN VIOLETA A.C.

HORA: 09:00

LUGAR: Sala de

Oralidad No. 62 del Poder Judicial de la Ciudad de México en James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen se juzgue con perspectiva de género y se garantice la seguridad de tres integrantes de una familia víctimas de violencia familiar, así como sanción ejemplar al presunto agresor.



SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (SITUAM).

HORA: 10:00

LUGAR 1: Zócalo de la Ciudad de México.

LUGAR 2: Cámara de Diputados en Av. H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza.

MOTIVO: Se manifestarán en defensa de sus derechos laborales; así como por la retabulación de administrativos, el 30% de aumento salarial y la creación de nuevos niveles para técnicos académicos.



FAMILIARES Y COLECTIVA NI UNA MENOS.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma # 100 Col. Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Justicia para Maria de Jesus Zamudio, Estudiante de Ingenieria Petrolera en el IPN, Victima de Feminicidio.



CUBÍCULO ESTUDIANTIL DEL ANEXO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL GRUPO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA (CEAFI-GAR).

HORA: 11:00

LUGAR: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Realizarán una asamblea en la que solicitarán a las autoridades académicas se reinicie el sistema de reinscripciones a la Facultad de Ingeniería, debido a las fallas que se presentaron durante el proceso, y se respete las reinscripciones ya realizadas para evitar afectaciones a la?? comunidad estudiantil.



CATACUMBERITOS.

HORA: 15:00

LUGAR: Museo y Panteón de San Fernando San Fernando No. 17, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan se permita el acceso a activistas, rescatistas y vecinos de la zona, para dar la atención adecuada a las necesidades de los gatos que viven en situación de abandono al interior del Panteón de San Fernando, con el fin de garantizar una vida digna para los felinos.



MÉXICO PALESTINA.

HORA: 16:00

LUGAR 1: Monumento a la Revolución.

MOTIVO: Evento “¡Pinta Caritas Boycat!”, con la finalidad de seguir articulando resistencia por Palestina.

HORA:_* Durante el día.

LUGAR 2: Eje 8 Sur José María Rico y Av. Coyoacán, Col. Del Valle Sur, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Se manifestarán en contra de la propaganda que promueve la mala información en contra de el pueblo palestino, lo anterior derivado de un espectacular colocado en el cruce de estás vialidades, en donde se exige sea liberado el bebé secuestrado por el grupo terrorista “Hamas”, el 07 de octubre de 2023 en Israel.



COLECTIVO “NO MÁS PRESOS INOCENTES”.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima por presunta detención arbitraria y denuncias falsas.

