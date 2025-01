Peso Pluma, Markitos Toys y Ana Gastélum, en la mira del crimen organizado en Culiacán

Volantes difundidos en Culiacán por la facción de Mayito Flaco del CDS, dirigidos a influencers y músicos asociados con Los Chapitos.



Leaflets released in Culiacán by Mayito Flaco's faction of CDS, targeting influencers and musicians linked to Los Chapitos.#Culiacan #Sinaloa pic.twitter.com/YZPtehhJvv