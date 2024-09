A Diego Yasmar lo aventaron a los cocodrilos para desaparecerlo, denuncian sus familiares

Los familiares del profesor Diego Yasmar Barrales San Juan, quien fue secuestrado y asesinado en el municipio de Álamo Temapache, en la zona norte del estado de Veracruz, acudieron a la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, para exigir justicia en el caso.

Las personas se concentraron en el parque Benito Juárez, a un costado de Palacio de Gobierno, para pedir a las autoridades estatales que se aplique todo el peso de la ley contra los criminales.

De acuerdo con María Amada del Socorro, tía del Director del Telebachillerato de Álamo, el pasado viernes 6 de septiembre fueron detenidos dos jóvenes que estarían relacionados con el crimen.

Sin embargo, los familiares de ellos están presionando a las autoridades para que los liberen. Mientras que los parientes del docente reclamaron que ambos sean presentados ante un juez de control para que se proceda en su contra.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, detuvo a dos muchachos, uno de 17 años y el segundo de 18, quienes presuntamente son exalumnos del docente asesinado y uno de ellos su vecino.

Doña María Amada recordó que el cuerpo del profesor fue arrojado al río para que se lo comieran los cocodrilos y así desaparecer la evidencia del crimen.

“El cuerpo fue encontrado en el río donde hay cocodrilos, con el fin de desaparecerlo, para que los cocodrilos lo desaparecieran. Pero no lo tocaron”, detalló la desesperada mujer en la ciudad de Xalapa.

También indicó que los secuestradores exigieron a la familia un total de 2 millones de pesos por el rescate del Director del Telebachillerato de Álamo Temapache, cantidad que no lograron juntar.

“Pero no se pagó ningún rescate y por eso lo mataron. Nosotros no tenemos ese dinero, somos personas que van al día, vivimos del sueldo que ganamos, no sé de dónde sacaron la idea de pedir rescate”, enfatizó.