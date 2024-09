Se quedan presos comisarios de seguridad de Coatepec Harinas, Aculco y Tlatlaya

Los comisarios de Coatepec Harinas, Juan “N”; de Aculco, Carlos Alberto “N”, y de Tlatlaya, Luis Ángel “N”, se quedarán presos en el penal de Tenango del Valle, luego de que los dos primeros fueron vinculados a proceso por extorsión, mientras que el tercero fue recapturado tras ser puesto en libertad.

Este fin de semana se llevaron a cabo las audiencias para determinación la situación jurídica de estos exfuncionarios públicos, quienes están vinculados a la delincuencia organizada y a la desaparición de su homólogo de Temascalcingo, Agustín Oropeza.

Vinculan a proceso a tres y recapturan al cuarto

Oropeza fue visto por última vez a principios de agosto. Foto: Especial

De acuerdo al Poder Judicial, el juez adscrito a los juzgados de Tenango del Valle, encontró elementos suficientes para vincular a proceso al comisario de Coatepec Harinas por el delito de extorsión con complementación típica y punibilidad autónoma en las modalidades de que sea servidor público, además de que se autorizó como plazo de investigación complementaria dos meses, mismo que vence el 3 de noviembre de 2024

Para el caso de comisario de Seguridad de Tlatlaya, Luis “N” no se encontraron elementos para vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés con la finalidad de cometer el delito de robo con modificativa agravante y punibilidad autónoma. Aunque, tras salir en libertad la FGJEM le cumplimentó un ordenamiento ministerial y fue nuevamente detenido, de acuerdo a una consulta hecha a fuentes allegadas a la investigación.

Y finalmente, el comisario de seguridad de Aculco, Carlos Alberto “N”, también fue vinculado a proceso por el delito de extorsión.

En las audiencias, se exhibió que los jefes policiacos de Coatepec Harinas, Juan "N"; Tlatlaya, Luis Ángel "N" y Aculco, Carlos Alberto "N", extorsionaban a nombre de la Familia Michoacana (FM), ataviados con sus uniformes de seguridad, así como el uso de patrullas, placas y armas de cargo, a comerciantes a quienes les exigían cuotas a cambio de protección.

Caso Coatepec Harinas

“Si no pagan la cuota vengo con mi gente y los levantamos y los regresamos sin cabeza”, esta frase fue expresada presuntamente por Juan “N”, director de Seguridad Pública y Tránsito de Coatepec Harinas, a dos comerciantes de artículos de temporada en la Alameda Central.

Fue el 19 de julio que el exfuncionario presuntamente llegó por primera vez ante las víctimas a pedirles una cuota de mil pesos semanales para dejarlos vender y tener protección del grupo criminal que opera en la zona, pero al no recibir respuesta, volvió el día 26 con pistola en mano y encañonando.

Pese a ello, los comerciantes sólo entregaron 500 pesos, por lo que amenazó con regresar la siguiente semana por el completo y agregó que “él era el que controlaba a los policías y a los integrantes de la delincuencia organizada”.

En Tlatlaya, dos hermanos fueron víctimas

“No cocho, así no son las cosas, nadie mete cervezas sin el permiso del jefe… no mames por esa mierda arriesgan la vida, a ver sin el patrón no les da piso”, esta amenaza habría lanzado Luis Ángel “N” director de seguridad de Tlatlaya, a dos hermanos de la zona norte, que para ganarse la vida fueron a vender bebidas al sur.

El ahora detenido presuntamente interceptó a sus víctimas junto a otro elemento, luego de que se percató que en la camioneta en la que viajaban llevaban 12 charolas de cerveza, actividad que ha servido para tener ingreso luego de que uno de ellos se quedó sin trabajo.

Luis Ángel “N” se comunicó de inmediato con los líderes de plaza conocidos como “Tarzán" y “El Tiburón”, que se desplazaron con tres unidades rotuladas con las letras de FM y 15 hombres armados.

Los criminales despojaron a las víctimas de la mercancía, les retuvieron documentos para ubicarlos con la amenaza de ir por ellos y sus familias si denunciaban, algo que cumplieron al ir a balancear su vivienda días posteriores ubicada hasta la zona norte.

“Quién les dio el permiso de meter la cerveza a mi pueblo, que no saben que sólo la Familia Michoacana da permiso… Ahora sí, a chingar a su madre, y no los queremos volver a ver en el pueblo (Tlatlaya) y si van de putos a denunciar ya saben que el gobierno está con nosotros”, esto lo expresó Tarzán y El Tiburón, según la investigación.