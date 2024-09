AMLO y Claudia Sheinbaum recorren tramo 6 del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, recorren este sábado el tramo 6 del Tren Maya. Este tramo corre Tulum a Chetumal, en Quintana Roo

En sus redes sociales, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que “¡Por primera vez el @TrenMayaMX camino a Felipe Carillo Puerto!”.

El presidente López Obrador criticó que opositores interpusieron amparos para frenar al Tren Maya.

AMLO y Sheinbaum recorren ruta del Tren Maya Foto: Presidencia

“Tantos recursos de amparo para que no hiciéramos el Tren Maya, nada más que se toparon de que el pueblo sí quiere y cuando el pueblo quiere se amuelan, para no decir otra cosa. Con el pueblo, todos, sin el pueblo, nada”, exclamó.

Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resaltó que “sí se pudo” construir los tramos 5 norte y Sur del Tren Maya.

“El día de ayer, con el Presidente de México y la Presidenta electa, nos transportamos de Cancún a Tulum Lo que algunos decían que era imposible por el Tren Maya, tramo 5 Norte y 5 Sur sí se pudo… ¡Sí se pudo! ¡sí se pudo! Y al rato vamos a ir de Tulum a Bacalar para que se comunique todo el Estado de Quintana Roo”, afirmó.

El presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se subieron al Tren Maya en la estación Cancún este viernes. Después, recorrieron Playa del Carmen y Tulum.

Este sábado recorrieron la estación Tulum, Felipe Carrillo Puerto y llegarán a Bacalar.

Potentados no tienen llenadera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transformación se logra con el apoyo del pueblo de México porque los privilegiados “no tienen llenadera, cada vez quieren más y su dios es el dinero”.

Acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en la inauguración del Museo Histórico de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, afirmó que el cambio va de abajo hacia arriba.

Recordó cuando asesinaron al entonces presidente Francisco I. Madero porque esa “lección dolorosa nos ha servido para no estar haciéndonos ilusiones que los privilegiados van a pensar en cambios en beneficio del pueblo, no, ellos no tienen llenadera, cada vez quieren más y su dios es el dinero. Entonces, ¿cómo se logra una transformación en beneficio del pueblo? Pues con el apoyo del pueblo, que es lo que estamos haciendo nosotros”.

AMLO da su conferencia en Quintana Roo Foto: Presidencia

Por ello, destacó que en la 4T se apoya en el pueblo.

“Si confiamos en los potentados, en los traficantes de influencia, en la prensa vendida o alquilada, en los intelectuales acomodaticios, si nos apoyamos en los de arriba no hay cambio posible porque ellos son conservadores, es decir, quieren mantener el statu quo, quieren conservar todo igual, no cambies nada, no vayas a aumentar el salario porque va a haber inflación. Así nos tenían, engañados, se aumentó el salario y no hubo inflación, al carajo con eso”, señaló.

Explicó que se cambió la fórmula porque en el periodo neoliberal solo se privilegió a unos cuantos.

“Lo mismo, sus fórmulas, dale a los de arriba porque si llueve fuerte arriba, gotea abajo, va a salpicar abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Nada de eso. ¿Qué hemos hecho primero? A los de abajo, ¿de abajo? ¡Hacia arriba!”, apuntó

También asistieron la gobernadora Mara Lezama, y funcionarios del gabinete federal.

"AMLO rescató la dignidad del pueblo mexicano": Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbuam Pardo, afirmó que el presidente Andrés Manuel López ha rescatado la dignidad del pueblo de México.

En la inauguración del Museo Histórico de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, señaló que es un “hombre que nos ha enseñado que cuando hay convicción, corazón lo imposible se hace posible el mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador”.

Manifestó que este año se está luchando en la cuarta transformación y darle continuidad a esto que inició en el 2018.

“En 2024 se ha transformado nuestro país no solamente vamos a dar continuidad a la transformación sino que también por primera vez en 200 años llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la república porque no llego sola, llegamos todas”, exclamó.

Claudia Sheinbaum destaca avances en la entidad con Mara Lezama Foto: Presidencia

La doctora Sheinbaum Pardo destacó que es tempo de transformación y de mujeres.

“En 2018 el pueblo de México dijo basta a un modelo que había beneficiado solamente a unos cuantos y había empobrecido al pueblo de México, el viejo modelo neoliberal en 2018 el pueblo de México dijo basta y en 2024 reconoció los logros de la cuarta transformación con el presidente López Obrador al frente”, indicó

Por ello, recalcó que se mantendrán lo principios del humanismo mexicano

“Significa seguir con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, significa seguir con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y significa que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, pero también significa seguir dignificando al pueblo de México y que nunca más haya un gobierno que sea clasista que sea racista”, declaró.

