Javier López Casarín aclara que el INE no anuló la elección en la alcaldía Álvaro Obregón: "Vamos a impugnar"

Javier López Casarín recientemente publicó un video en sus redes sociales en donde habló sobre la reciente situación electoral en la que se encuentra la alcaldía Álvaro Obregón, esto debido al reciente acuerdo del Consejo General del INE que señala que el político rebasó el presupuesto de campaña para la contienda.

Casarín señaló que, bajo su calidad de alcalde electo, no tendrá un pronunciamiento formal hasta que el acuerdo del Consejo General Instituto Nacional Electoral no sea publicado.

“No tendré un pronunciamiento formal, hasta en tanto no sea notificado y publicado el acuerdo que ayer se tuvo en la sesión del Consejo General del INE”, expresó por medio de sus redes sociales el aún alcalde electo.

Javier López Casarín defenderá su triunfo en Álvaro Obregón

De igual forma, Javier López aclaró que el resulto electoral en la alcaldía Álvaro Obregón no fue anulado, solo se realizó el señalamiento previamente mencionado. “El INE no anula la elección. Nuestra elección no ha sido anulada, lo que ayer se señaló es que ayer, ante la unidad de fiscalización, señalan que hubo un rebase de tope de gastos de campaña”.

"Claro que vamos a impugnar", aseguró Casarín, quien finalmente dijo que estará explicando las razones detrás del proceso que la unidad electoral llevo a cabo. "Gracias por todo el apoyo, he recibido infinidad de mensajes de apoyo en mis redes sociales (...) Lo que estoy defendiendo y lo que vamos a defender, es el triunfo".