¿Me pueden arrestar por incitar al odio e intimidar? Experto cita los casos de Adrián Marcelo y Yosstop

YosStop fue detenida por la policía al ser señalada de haber violado medidas cautelares además de incitar al odio hacia una mujer. La llamada influencer utilizó su cuenta de Facebook cuando un juez le advirtió que no debía utilizar ninguna de sus redes como medida cautelar en un caso iniciado por una mujer que pidió medidas de protección que incluye la suspensión de las cuentas oficiales de Yoseline “N”.

En ese sentido, el Dr. en Derecho y catedrático en la UNAM, Martín Alejandro Paz Campos, afirmó que la detención de YosStop por incitar al odio sí fue motivo de arresto. “Sí es una sanción de carácter administrativa”, señaló para El Heraldo de México luego de que los abogados de la influencer aclararon que no se trató por agredir a nadie.

Sigue leyendo:

Muere mujer mientras comía tacos de suadero en Zarco, Chihuahua

VIDEO: cae “El Edwin” con todo y su tétrico altar de la Santa Muerte con pirañas

YosStop fue arrestada hace algunos días. Foto: Archivo

¿Me pueden arrestar por incitar al odio?

El también maestro en Derecho Constitucional Amparo y especialista en Derecho Financiero, señaló que Yoseline “N” “estuvo detenida lo necesario que fueron 5 horas, en tanto se manifestó la suspensión provisional por vía de amparo que promovió el abogado de segundo apellido Gómez Mont”, puntualizó.

-¿Cuáles son los casos por los que una persona puede ser arrestada?

“No se puede arrestar a alguien por gritar o manifestarse sobre cualquier tema sí, en la medida que no violente los derechos de terceros, en la medida que no ponga en riesgo a una persona y en la medida que en un momento no incite al odio sobre terceras personas. Existe la libertad de expresión y ese es un derecho fundamental de todos los humanos”, acotó.

¿Las amenazas que Adrián Marcelo dice a Arath de la Torre son graves?

Adrián Marcelo ha amenazado a Arath de la Torre. Foto: Archivo

Sobre los ataques y amenazas que Adrián Marcelo ha hecho a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México, el Dr. Paz Campos explicó las posibles consecuencias que pueden derivarse de ello:

“Antes se sancionaba cuando te referías o proferías contra a alguien palabras altisonantes y soez. Hoy en día cuando tú invitas o conspiras o exhortas a los demás a referirse al odio contra terceras personas podría ser la sanción”, dijo el experto.

Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México. Foto: Archivo

A lo anterior y tras las amenazas de Adrián Marcelo contra Arath de la Torre, el jurista dijo: “Cuando incitas al odio tienes sanción en el mundo del derecho penal, cuando profieres amenazas, puedes iniciar una demanda en el mundo del derecho civil por el daño moral que te pudo haber causado”, indicó al tiempo que señaló que se puede incurrir en el delito de terrorismo.

“Hay algo que pocos conocen. El delito de terrorismo. Terrorismo no tiene que ser ni contra un servidor público o un ente público, puede ser también contra una persona o varias personas y cuando tú logras poner en una situación en la que alguien se sienta tan incómodo que logres causar terror, procede denunciar penalmente ante el Ministerio Público para que se abra carpeta de investigación por el delito de terrorismo”, acotó.