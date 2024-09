Corte da entrada a petición de Yasmín Esquivel sobre paro en el Poder Judicial

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, admitió a trámite la solicitud que realizó la ministra Yasmín Esquivel para que el Pleno resuelva la controversia que, asegura, surgió entre los juzgadores y trabajadores del Poder Judicial de la Federación que optaron por no suspender labores y los que decidieron ir a paro.

“La ausencia de consenso en la decisión de suspender labores en forma generalizada, y solo con algunas excepciones para casos urgentes, pone de manifiesto que se ha suscitado una controversia entre los propios agremiados de la JUFED, todos ellos entre los titulares de diversos órganos jurisdiccionales del PJF, e inclusive, el conflicto alcanza a quienes no pertenecen a esta agrupación y que como personal profesional y operativo sí desean laborar”, indica el documento presentado por Esquivel y al que tuvo acceso El Heraldo de México.

Esquivel argumentó que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) convocó el pasado 19 de agosto a una votación a juzgadores para iniciar un paro de labores, pero 201 decidieron no suspender actividades, lo que violenta la independencia con la que se deben conducir, pues se obligó a trabajadores y a impartidores de justicia a frenar sus actividades a pesar de que sí querían realizar su función.

“Es verdad que tratándose de una agrupación profesional deben prevalecer las medidas que en forma democrática adopten sus agremiados, y que sus determinaciones mayoritarias son y deben ser vinculantes para sus asociados, pero considero que prevalece la duda acerca de si las decisiones de la JUFED pueden tener como consecuencia la afectación a los justiciables, e inclusive, a toda la función jurisdiccional nacional”, señala Esquivel.

La ministra aseguró que si hay 201 juzgadores federales disidentes de la suspensión de labores, existe una controversia con los mil 202 impartidores de justicia que decidieron ir a paro, por lo que la Corte debe esclarecer si los estatutos de la Jufed obligan a los jueces y magistrados a suspender actividades a pesar de estar en desacuerdo.

“¿Los titulares que no pertenezcan a la JUFED, así como el personal profesional y operativo ajeno a tal organización, están obligados a sumarse al paro nacional, aunque no los vinculen los estatutos de esa asociación no participen de la idea de suspender labores?”, cuestiona la ministra.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será el encargado de revisar este asunto y de elaborar un proyecto de sentencia.

TJM