Martí Batres garantiza la propiedad privada tras reforma capitalina: "No hay ningún riesgo"

Por medio de la Gaceta Oficial de la CDMX, se publicó el pasado lunes 2 de septiembre una serie de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de propiedad pública, propiedad social y propiedad privada. Estos cambios legislativos han provocado incertidumbre en un gran sector de la población capitalina, esto debido a la percepción que se generó en torno a la "desaparición de la propiedad privada".

El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, aclaró que esta reacción respecto a las reformas capitalinas no tienen fundamento alguno y no hay motivo de preocupación, si no todo lo contrario. "La reforma protege la propiedad privada, pero también protege la propiedad publica y propiedad social", aseguró el mandatario.

¿Solo se homologó la constitución capitalina con la constitución federal?: Batres explica

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el programa "Referente de la Noche" con Javier Solórzano, el mandatario capitalino, Martí Batres, puntualizó que el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México se encuentra asegurada y no corren ningún riesgo, esto debido a que solo se homologó la constitución capitalina con la constitución federal.

“La propiedad de las personas está asegurada en los mismos términos ya vigentes y no corre ningún riesgo (...) Lo único que hace la reforma es referir el tema de la propiedad al articulo 27 de la constitución pues que es el que rige en todo el país, es el que está vigente"

De igual forma, Batres Guadarrama aseguró que esta acción legislativa fue aprobada por unanimidad en el congreso capitalino, es decir, todas las bancadas de todos los grupos políticos participaron en el ejercicio, otorgando el visto bueno porque "No hay nuevo nuevo, no hay nada que se agrega sobre tema de expropiación o cosas por el estilo, nada de eso.", explicó el Jefe de Gobierno.

"No hay motivo de preocupación no hay riesgo en la reforma": afirma Batres

Respecto al sentimiento de incertidumbre respecto al temor que se difundió entre las personas por perder sus casas o sus patrimonios, Batres refirió que las bases jurídicas de este cambio solo reafirman el bienestar de la vivienda ciudadana. Además realizó un llamado por mantener la calma.