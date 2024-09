"Mi princesa, fue mi todo": la emotiva despedida del papá de Ariday, menor que fue asesinada mientras dormía en Tecate

Ariday Rendón Zamora es el nombre de una adolescente de 14 años de edad que fue privada de la vida mientras dormía dentro de su propia habitación y junto a su hermanito en el municipio de Tecate en el estado de Baja California. Este hecho además de generar una ola de exigencias de justicia, ha dejado un enorme vacío en las y los familiares de la menor.

Y es que la agresión ocurrida durante la madrugada del pasado miércoles 18 de septiembre cuando un hombre ingresó a la vivienda de Ariday y la asesinó, ha ocasionado que su madre, su padre y distintas personas cercanas a la joven expresen sus mensajes de despedida y amor hacia ella con la esperanza de que se esclarezca lo ocurrido y se deslinden responsabilidades.

Uno de ellos es su padre, quien identificado con el usuario de Facebook “Ragde Cota” ha pedido justicia para la menor y la presentó como “su todo” en la vida. Expresó que era una chica cuya pasión era el box e incluso compartió la promesa que les había hecho tanto a él como a su mamá.

“ELLA fue mi hija, mi princesa,mi ojitos bonitos, mi berrinches, fue mi todo, una niña tan pura que no se metía en problemas, era apasionada por el box y por su escuela que decía "CUANDO SEA RICA LOS SACARÉ DE POBRES A TI Y AMI AMA”, se lee en Facebook.

A los múltiples mensajes que ha publicado su padre en redes sociales como Facebook, se han sumado los de la señora Ibeth Zamora, madre de Ariday, una mujer que además del lazo que tiene con la víctima, fue testigo del ataque que le arrebató la vida a la adolescente de 14 años de edad.

Al ser entrevistada por medios de comunicación, la madre de familia expresó que a pesar de que médicamente ya no pudieron hacer nada para salvarla, Ariday luchó para seguir con vida. En este sentido manifestó que por ahora lo único que busca es que haya justicia para su hija.

“Yo solo quiero que le hagan justicia, porque mi hija no se metía con nadie. Mi hija no estaba metida en nada. Mi hija era una niña estudiante, era una boxeadora, era de casa, mi hija no salía.