Lluvias detonan éxodo de 500 personas del Mamey en Tejupilco; exploran reubicación permanente

Hace tres semanas una tromba detonó grietas y hundimiento en la comunidad El Mamey en Tejupilco, al sur del Estado de México, obligando al éxodo de casi 500 personas, quienes ya no podrán regresar a lo que fue su hogar, incluso, ni para sacar sus pertenencias o cultivos.

Desde esta semana quedó cerrado completamente y sólo podrán ingresar los especialistas que llevarán a cabo los estudios y que determinarán si la zona quedará cerrada definitivamente.

Tras una tromba, 96 familias de El Mamey, tuvieron que desalojar el poblado y cerrarlo al paso, porque la tierra se agrieta y hunde. La gente se mudó a pueblos aledaños con familiares o casas prestadas pero ubicaron un predio que podría servirles para edificar de nuevo su comunidad.

El 11 de septiembre por la noche se registró una lluvia muy fuerte que duró unas cuatro horas, casi al final la gente escuchó estruendos, notaron deslizamientos de tierra y grietas, por lo que dieron avisó a las autoridades municipales y estatales.

Un geólogo que revisó la zona y Protección Civil, contaron más de cien grietas en infraestructura y cerros en los que se asienta el pueblo y el hundimiento del suelo; determinaron que el sitio no es habitable ante el riesgo de un derrumbe que sepulte todo.

El éxodo de 490 personas ocurrió días después en cuestión de horas, entre las que está María Ofelia, su esposo, hijos y nietos. Desde El Saúz de San Lucas mientras espera la hora de la comida junto a unos 60 vecinos, contó que la situación es triste.

"Es una tristeza porque uno de tanto tiempo, no nos pasaba eso, estábamos en la casa feliz con nuestras cositas y ya después que pasó esto, todos una lloradera porque pues no podíamos, de un rato a otro nos volvimos a salir".

En El Mamey de San Lucas, Oliverio Pérez Gregorio que se fue para Melchores, acude a vigilar su cultivo de maíz; él compartió que es triste la situación y pidió que les permitan sacar sus cosechas que servirán para autoconsumo y no cerrar la carretera.

"Ha sido triste para nosotros, pues sí, yo digo pues no podemos hacer nada más, y como usted me comenta, yo lo que le digo, que no se cierre este cachito... que no lo cierren pues, porque si no para donde vamos a salir, digo un enfermo, nos agarra más derecho por aquí, pues por allá para arriba, es lo que yo les pido de favor, ya sin más adelante, ya lo quieren cerrar, pero que nos dejen chance ahorita".