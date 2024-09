La justicia no llegó en este sexenio, AMLO se va manchado: familiares de los 43 normalistas

Madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos lamentaron que en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador no llegó la verdad y la justicia sobre el Caso Ayotzinapa, por lo que el mandatario federal deja se va “manchado”.

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la señora María Magdalena Maestro, mamá de Antonio Santana Maestro, expuso que no todas ni todos los mexicanos están contentos con el gobierno del presidente López Obrador.

Se cumplen 10 años de la desaparición de los normalistas Foto: Especial

“Le vamos a demostrar con el apoyo de todos ustedes que no estamos contentos, que necesitamos esa verdad, esa justicia que no nos llegó en este sexenio y que se va manchado. ¿Se va manchado por qué? Porque a nosotros nos deja esa herida, todavía que sangra. Nos deja tristes, nos deja enojados, nos deja llorando por nuestros hijos”, afirmó.

Familiares tenían esperanza en AMLO

A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, la señora María Magdalena Maestro explicó que los familiares de los normalistas desaparecidos depositaron su esperanza en López Obrador y en su gobierno para localizar a sus hijos.

“Yo sí estoy enojada, ¿sí? Porque era la esperanza, era la esperanza. Cuando él inició su sexenio, era la esperanza que él dijo que iba a castigar a los culpables, a los responsables, así fue el ejército. Y ahora resulta que no, ahora resulta que no, que no tiene nada que ver”, indicó.

Familiares de normalistas asisten a la CDMX Foto: Especial

En el micrófono, la señora María Magdalena Maestro lamentó que el gobierno del presidente López Obrador no ha entregado toda la información sino que se limitó a entregar solo lo que el gobierno hizo mostrar.

“Estamos enojados, estamos tristes, nos da mucho coraje que López Obrador no nos haya cumplido. Él prometió realizar una investigación en donde se castigaran a los culpables. Dijo que si el Ejército estaba involucrado, iba a ser castigado, pero no fue así. Todo lo contrario, porque lo está protegiendo. Fueron mentiras”, aseveró.

María Magdalena Maestro dijo que darán continuidad a la investigación durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a seguir hacia adelante, exigiéndole a la nueva presidenta que en verdad, que ya basta, que lo que no pudo hacer Andrés Manuel López Obrador”, añadió.

DRV