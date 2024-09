Tormenta tropical Helene pone en alerta amarilla a Cancún e Isla Mujeres

Debido a la cercanía de la tormenta tropical Helene, las autoridades de protección civil emitieron alerta amarilla para los municipios de Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, cuya cabecera es el destino turístico de Cancún.

Aunque hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de esta ciudad se mantiene abierto y sin cancelaciones, los cruces hacia y desde Isla Mujeres, así como las actividades náuticas de recreación se suspenderán al mediodía, pues la Capitanía de Puerto ordenó cierre total a la navegación.

En cuanto a las clases, estas están suspendidas tanto en la zona continental, como en la insular a partir de esta tarde, para evitar que los alumnos y maestros que cruzan diariamente se queden varados. Al respecto de Benito Juárez, aún no se define si habrá interrupción de clases en todas las escuelas o sólo en aquellas que están designadas como refugio de primera apertura.

Protección Civil labora ante los riegos de la tormenta

Foto: Especial

Estos son los municipios en Alerta Azul, Verde y Amarilla

En Holbox, el gobierno del estado informó que habrá cruce gratuito a quien decida abandonar la isla, a las 3 de la tarde. Hasta el momento, no hay evacuación. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “Helene” se encuentra a 320 kilómetros al sureste de Cancún, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 Km/h y se desplaza a 19 km/h.

“No podemos confiarnos ante un fenómeno hidrometeorológico. Sabemos que la ruta y el cono de aproximación y el ojo no pasa por el estado de Quintana Roo de manera franca, pero las nubosidades que se están desprendiendo nos ocasionarán lluvia, por eso las precauciones”, dijo la gobernadora, Mara Lezama Espinosa.

Se prevé que la circulación de sus bandas nubosas ocasionen lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Quintana Roo y Yucatán, muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Campeche, y rachas de viento de 50 a 70 km/h con oleaje de 1 a 3 metros (m) de altura en las costas de Quintana Roo y el oriente de Yucatán.

En alerta azul se encuentran Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos; en verde, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad y Cozumel; y en amarilla, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Reportan afectaciones mínimas en Oaxaca por huracán “John”

El gobierno de Oaxaca, reportó saldo blanco tras paso de huracán “John”, hoy tormenta tropical, al confirmar que no existen víctimas mortales, personas desaparecidas o lesionadas, solo algunos daños en carreteras rurales, escuelas y campos de cultivo.

El gobernador Salomón Jara Cruz, realizó un balance sobre el paso de este fenómeno meteorológico por la Costa, Sierra Sur, Istmo y Valles Centrales durante la sesión de Consejo Estatal de Protección Civil, tras exponer que la actividad en los aeropuertos de Puerto Escondido y Huatulco reanudan sus operaciones.

Además señaló que debido a los constantes deslaves, la carretera Oaxaca- Puerto Escondido continúa cerrada y se espera que en breve el flujo vehicular pueda reanudarse. Del mismo modo manifestó que no se registró ninguna persona en los casi (87) albergues temporales ya que en algunos casos no fue necesario, pero en la agencia de Corralero, agencia de Pinotepa Nacional, los pobladores no quisieron evacuar.

Jara Cruz expuso que se registraron oleajes de cinco a siete metros además de rachas de viento cercanos a los 200 kilómetros por hora, por lo que las playas fueron cerradas al turismo y a la navegación. Por su parte, el coordinador de Protección Civil Manuel Maza Sánchez precisó que en Pinotepa Nacional, en donde se previó azotara el huracán, se registraron caídas de árboles, derrumbes en caminos rurales además de un socavón en la carretera 200 rumbo a Puerto Escondido.

La Secretaría de Gobierno reportó afectaciones en más de cinco municipios de la Sierra Sur en donde se registraron afectaciones a caminos artesanales, daños en techos de lámina de algunas escuelas y cultivos. Por su parte, el IEEPO manifestó que cerca de cuatro mil 476 escuelas fueron cerradas en las regiones de la Costa, Istmo y Sierra Sur, mismas que se reanudarán el jueves 26 de septiembre.

Las autoridades continúan en reunión para brindar un balance más tras sus recorridos realizados en las zonas afectadas.

Con información de Carina García y Fernanda Duque

Seguir leyendo:

Desde 2022 no hay avances en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa: abogado

Tormenta Tropical Helene: cuándo y a qué hora se convertirá en huracán categoría 3 frente a costas mexicanas