VIDEO: Captan a supuesto paralítico que pedía limosna, caminando y con AUTO de lujo

Ayer fue compartido un video en la cuenta @Maistroperrito de X, antes Twitter, que se ha hecho viral rápidamente debido a que en él se puede ver a un hombre que supuestamente tiene discapacidad, razón por la cual suele pedir limosna en su silla de ruedas en la ciudad de Zacatecas, sin embargo, en el clip camina sin problema y baja de la cajuela de un auto blanco de reciente modelo, que al parecer él mismo conducía, la silla de ruedas en la que suele andar.

“Aquí en Zacatecas hay un señor que pide limosna porque está discapacitado trae un buen carro y acabo de descubrir que si puede caminar”, comentó el usuario cuya cuenta es El campeon de la humildad.

El clip de 2 minutos con 12 segundos, ya cuenta actualmente con 2.2 millones de reproducciones, así como 23 mil "me gusta", 2 mil retuits y 378 comentarios, y es que luego de bajar su silla de ruedas, cínicamente se sienta en ella y comienza a avanzar para hacer lo que supuestamente suele hacer: pedir limosna a la gente que se topa en su camino.

El mismo usuario de esa red social, compartió un segundo video en el que señala que "todavía agarra vuelo", ya que se ve que el hombre recorre el estacionamiento de Sam's Club a toda velocidad. Este segundo metraje lleva hasta el momento de esta publicación 36 mil reproducciones, mil "me gusta" y 230 retuitis. Cabe señalar que el video fue captado desde el interior de un gimnasio.

¿Qué dicen los usuarios de redes sociales sobre el hombre con supuesta discapacidad?

El video ha causado indignación entre los internautas de X, estos son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto: "lo que más encabro..., es que alguna vez le diste un 20, porque pobre, quien lo ayuda si no uno?? Acá en la frontera hay en los puentes de cruce ojet... que son gringos y vienen a pedir hdp!", "Y por qué no dejaste de hacer tus aerobics, y lo confrontaste? O era un halcón?", "La actuación no es gratis", "Y seguramente también tiene alguna ayuda del bienejtar".

