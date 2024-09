El PT Edomex se desmarca de regidor de Metepec acusado de violación

La nueva dirigencia del PT en el Estado de México se desmarcó de Óscar “N”, regidor de Metepec y sobrino del coordinador parlamentario local de ese instituto, Óscar González Yáñez, al aclarar que no protegerá ni solapará este tipo de casos. La mañana de este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura del político petista en Durango, en la que se requirió apoyo de su homóloga de dicha entidad y de elementos federales.

El dirigente estatal petista, Reginaldo Sandoval Flores, aclaró que no aprueban ni solapan acciones violencia o la desigualdad de género, pues luchan por un país intolerante a las agresiones contra las mujeres. Razón, por la que, advirtió, que no cubrirán ni protegerán a nadie, por lo que no entorpecerán las investigaciones en este caso.

Óscar “N”

Créditos: FGJEM

“El Partido del Trabajo no encubre ni protege a nadie, y mucho menos entorpecerá las diligencias que deberá llevar a cabo la autoridad judicial a fin de determinar la situación jurídica del presunto responsable y en tanto esto suceda, se respetará el principio de presunción de inocencia”, indicó.

El también diputado federal afirmó que en el Partido del Trabajo respalda las leyes y políticas públicas que fortalezcan la protección de las mujeres en todos sus ámbitos. Además, fomentan la igualdad de derechos, de dignidad y de oportunidades entre hombres y mujeres, dentro del instituto político.

“Incentivamos el liderazgo de las mujeres en todas nuestras actividades y órganos del partido”, afirmó.

Finalmente, el dirigente estatal se comprometió a seguir luchando por un entorno donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo y con la garantía de que su dignidad será siempre respetada.

“Proteger la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, especialmente de las más vulnerables, es piedra angular de nuestras obligaciones como instituto político” concluyó.

