Una mutación genética incide en Alzheimer temprano en Altos de Jalisco

En los Altos de Jalisco hay mutaciones genéticas que hacen que algunos sectores de la población presenten, a edades tempranas, síntomas de Alzheimer. Aunque la edad promedio en la que se diagnóstica es entre 70 u 80 años, en esa región, se han presentado algunos casos de desgaste cognitivo desde su adolescencia.

"No se tiene un aproximado real porque está sub diagnosticada, el querer decir son 150 familias o son 200 familias, es un número de lo que tenemos nosotros registrado, porque posiblemente la institución que más está al tanto de todo esto es el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), que son quienes llevan trabajos de investigación con respecto a esta variante", explicó el doctor Carlos Zúñiga Macías, encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil.

Sigue leyendo:

EU aprueba medicamento contra el Alzheimer, pero advierte riesgo de inflamación cerebral

Estudio revela un siniestro secreto que relaciona al historial crediticio con el Alzheimer

Algunos pacientes experimentan este mal desde edades tempranas. FOTO: Archivo.

El gen detrás del Azlheimer temprano en Jalisco

El gen de la presenilina 1, se describe en la década de los 80, en Rusia en familias que vivían a lo largo del río Volga. Es decir, es una mutación europea y quienes la padecen en la zona de los Altos es porque tienen ancestros europeos caucásicos.

Actualmente, hay dos partes en el mundo donde se presenta la mutación en la proteína presenilina 1, la variante ALA 431; una es la zona de Los Altos de Jalisco y otra en el sur de California, en Estados Unidos. Los expertos atribuyen a la migración que esta mutación haya llegado a la entidad.

"La casuística completa no la tenemos, sin embargo les puedo decir con toda certeza que enfermedades degenerativas hereditarias extrañas que se reportan a nivel europeo, los Altos de Jalisco posiblemente sean el foco endémico prevalente en todo el país para esto y no solamente hablo de Alzheimer, hablo de otros padecimientos como la enfermedad de Huntington donde, posiblemente los Altos de Jalisco sea la región de todo el país con más casos de enfermedad de Huntington", añadió el Doctor Zúñiga Macías.

El Alzheimer en Jalisco tiene raíces europeas

Aunque solo uno de los padres sea portador de esta mutación, los descendientes tienen 50 por ciento de heredar el gen y desarrollar la demencia. Existen casos en los que, desde la adolescencia, se presenta el deterioro cognitivo.

Para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, especialistas del Hospital Civil piden que se tome consciencia de la enfermedad del deterioro cognitivo y las demencias.

En materia de enfermedades neurodegenerativas, casi 60 millones de personas padecen demencia y la proyección es que a finales de este siglo se incremente en 150 o 200 millones de personas, por lo que serán más frecuentes que las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer.

Dos terceras partes de las causas de demencias en el mundo se atribuyen a Alzheimer y los factores principales son debido a pérdida visual y auditiva en etapas tardías, contaminación ambiebtal, principalmente del aire, colesterol elevado, diabetes, hipertensión, obesidad y dalta de actividad física además de depresión, apnea del sueño e hipotiriodismo, entre otras.

Los olvidos frecuentes no deben normalizarse y los médicos también deben tener presente estas situaciones para que no se retrasen los diagnósticos. Insistieron que los olvidos que son normales no irrumpen en la funcionalidad de la persona.

Un gen europeo heredado sería el causante. FOTO: Archivo.

La falta de memoria y el Alzheimer no tienen que ver con la edad

El envejecimiento no lleva al deterioro cognitivo; puede tener cambios como lentitud en el procesamiento o también olvidos que pueden suceder a cualquier edad, señaló la Doctora Rosa Elena Flores Montes, Neuropsiquiatra adscrita al Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

La lectura, actividad física y alimentación sana son factores que ayudan a buscar el envejecimiento saludable, explicó el Doctor Omar Cárdenas Sáenz, Neurólogo Adscrito al Servicio de Neurologia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde'.

Por cada paciente con demencia hay una familia completa afectada, pero el cuidador principal también se convierte en paciente silencioso por el desgaste de este acompañamiento; por lo general manifiesta ansiedad y depresión.

Es necesario el acompañamiento para la familia porque vive un duelo constante al ver el avance de la enfermedad, recalcó la Maestra Martha Mónica Arroyo Medrano, Neuropsicóloga adscrita al Servicio al Neuropsicología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

Naturalmente esta enfermedad aparece en la vejez. FOTO: Archivo.

¿Qué síntomas tiene el Alzheimer?

Síntomas tempranos y avanzados de enfermedades neurodegenerativas y demencias