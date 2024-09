"Se me trepó al parabrisas", graba cómo escapó de montachoques | VIDEO

Un hombre compartió un video de cómo logró evadir a un grupo de "montachoques" que asegura, estaban armados y que operan en grupo, en calles de la Ciudad de México. Según se aprecia en las imágenes, uno de los sujetos se le subió al parabrisas de su auto para amedrentarlo.

El video no indica las calles en las que ocurrió el suceso y busca evitar que otros conductores pasen por lo mismo que el hombre que captó el video. Los montachoques, de acuerdo con la supuesta víctima, operan en un auto Chevrolet Aveo rojo, con placas "MNV-970-A" del Estado de México.

Además, la persona afectada asegura que el sujeto del Aveo opera junto a dos motociclistas, uno de los cuales se hace pasar por repartidor de comida por aplicación. Los sujetos a bordo de los vehículos iban armados, según quien denuncia, aunque en las imágenes no se logra apreciar.

Exhibe a montachoques en video

"Me pueden ayudar a hacer viral este video y poder ayudar a los conductores para que no pasen por esto, ya que este hombre me perseguía con otros dos en moto y todos armados para robarme. Primero hizo como la de montachoques y se me trepó al parabrisas, tuve que defenderme. Tengan cuidado", dice en su testimonio.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un sujeto al que identificó como Gerardo M., quien supuestamente provocaba choques a bordo de un taxi para luego intimidar a los otros conductores y exigirles 30 mil pesos. El sujeto está relacionado a tres eventos, aunque no es el mismo que amedrentó al hombre que grabó el video.

