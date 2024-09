"No le deseo mal a nadie", asegura AMLO sobre caso de García Luna

“A mi no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionarle que los fiscales piden cadena perpetua para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y declarado culpable de delitos de narcotráfico y recibir sobornos del cártel de Sinaloa.

"Una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo, pero a mi no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie", acotó.

FOTO: Especial

Señaló que no quiere “que nadie sufra que corresponda a las autoridades, dictar sentencia, y que cada quien asuma su responsabilidad, y sobre todo el que se tenga en cuenta que hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal, que es la conciencia”. López Obrador dijo que leyó la carpeta del caso de García Luna y es una “cosa gravísima” todas las acusaciones.

“Fue una cosa gravísima. Estaba yo ojeando el documento de la sentencia. Lo recomiendo que lo lean. Es gravísimo. Todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna”, apuntó.

También cuestionó en qué momento escribió García Luna la carta que se dio a conocer este martes.

“Y a mí me llamó la atención y quería yo saber por qué y bueno, la carta que escribe García Luna, la escribe antes o después (de que se dio a conocer que los fiscales piden cadena perpetua) que no he llegado todavía a saber antes de que conociera el documento de solicitud de sentencia, o no sabía, pero es cosa de esperarnos".

edg